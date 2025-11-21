WSJ дізналося про рамки США щодо гарантій безпеки для України: що передбачається

Видання The Wall Street Journal дізналося рамки від США щодо гарантій безпеки, на додачу до 28-пунктного мирного плану між Україною та рф, зазначивши, що пропонуються 10-річні гарантії з можливістю продовження, але без вказівки на пряму військову допомогу, пише УНН.

Як пише видання, "окрім 28-пунктного плану, окремий документ США викладає гарантії безпеки, які чиновники Білого дому готові запропонувати Україні у випадку, якщо росія поновить війну, включаючи "розвідувальну та логістичну допомогу" або "інші кроки, які будуть визнані доцільними" після консультацій із союзниками".

Він не зобов'язує США надавати пряму військову допомогу, як показує копія документа, з якою ознайомилася The Wall Street Journal. Гарантії діятимуть 10 років і можуть бути продовжені

Як пише WSJ, за словами європейських чиновників, станом на вечір четверга європейські урядовці не були включені до розробки плану та не були проінформовані про його зміст.

У західній пресі пишуть, що європейські столиці поспішають скоординувати відповідь на мирний план США та росії щодо припинення війни в Україні.

Європейські лідери працюють над власною контрпропозицією щодо того, як завершити війну на альтернативних умовах, і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який розроблений таким чином, щоб бути більш вигідним для Києва. Європа сподівається, що план буде готовий протягом кількох днів, але Київ поки що не зобов'язався приєднатися до нього