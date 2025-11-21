WSJ дізналося про рамки США щодо гарантій безпеки для України: що передбачається

$42.150.06
48.520.22
uk
11:38 • 4708 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 8754 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 12046 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 20021 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 27060 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 39200 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 22270 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 24834 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 25196 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 22440 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну21 листопада, 02:58 • 21115 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 25588 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto06:53 • 14000 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 22081 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN08:07 • 12789 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 4768 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 12086 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 22126 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 39228 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 58378 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Петро Порошенко
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Дніпропетровська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 5796 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 25618 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 39035 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 52910 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 74751 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Tesla Model Y

WSJ дізналося про рамки США щодо гарантій безпеки для України: що передбачається

Київ • УНН

 • 470 перегляди

The Wall Street Journal дізналося про рамки США щодо гарантій безпеки для України, які пропонують 10-річні гарантії з можливістю продовження, але без прямої військової допомоги. Європейські країни, за повідомленням, розробляють власний мирний план.

WSJ дізналося про рамки США щодо гарантій безпеки для України: що передбачається

Видання The Wall Street Journal дізналося рамки від США щодо гарантій безпеки, на додачу до 28-пунктного мирного плану між Україною та рф, зазначивши, що пропонуються 10-річні гарантії з можливістю продовження, але без вказівки на пряму військову допомогу, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, "окрім 28-пунктного плану, окремий документ США викладає гарантії безпеки, які чиновники Білого дому готові запропонувати Україні у випадку, якщо росія поновить війну, включаючи "розвідувальну та логістичну допомогу" або "інші кроки, які будуть визнані доцільними" після консультацій із союзниками".

Він не зобов'язує США надавати пряму військову допомогу, як показує копія документа, з якою ознайомилася The Wall Street Journal. Гарантії діятимуть 10 років і можуть бути продовжені

- повідомляє WSJ.

Відповідь Європи

Як пише WSJ, за словами європейських чиновників, станом на вечір четверга європейські урядовці не були включені до розробки плану та не були проінформовані про його зміст.

У західній пресі пишуть, що європейські столиці поспішають скоординувати відповідь на мирний план США та росії щодо припинення війни в Україні.

Європейські лідери працюють над власною контрпропозицією щодо того, як завершити війну на альтернативних умовах, і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який розроблений таким чином, щоб бути більш вигідним для Києва. Європа сподівається, що план буде готовий протягом кількох днів, але Київ поки що не зобов'язався приєднатися до нього

- повідомляє WSJ.

Нагадаємо

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Як зазначає WSJ, "багато ідей Білого дому настільки суперечили давнім позиціям України, що деякі аналітики назвали цей план неможливим для початку переговорів".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна