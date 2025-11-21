WSJ узнала о рамках США по гарантиям безопасности для Украины: что предполагается

$42.150.06
48.520.22
ukenru
13:06 • 750 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:55 • 1458 просмотра
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии
12:43 • 1490 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
11:38 • 12109 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 13359 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 17581 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 22928 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 29385 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 42585 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 23110 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
100%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 29533 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto21 ноября, 06:53 • 16634 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 26941 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 15514 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 9728 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 12102 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 17576 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 27062 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 42582 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 60804 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 9904 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 29626 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 40346 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 54186 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75997 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Бильд

WSJ узнала о рамках США по гарантиям безопасности для Украины: что предполагается

Киев • УНН

 • 1760 просмотра

The Wall Street Journal узнала о рамках США по гарантиям безопасности для Украины, которые предлагают 10-летние гарантии с возможностью продления, но без прямой военной помощи. Европейские страны, по сообщению, разрабатывают собственный мирный план.

WSJ узнала о рамках США по гарантиям безопасности для Украины: что предполагается

Издание The Wall Street Journal узнало рамки от США относительно гарантий безопасности, в дополнение к 28-пунктному мирному плану между Украиной и рф, отметив, что предлагаются 10-летние гарантии с возможностью продления, но без указания на прямую военную помощь, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, "помимо 28-пунктного плана, отдельный документ США излагает гарантии безопасности, которые чиновники Белого дома готовы предложить Украине в случае, если россия возобновит войну, включая "разведывательную и логистическую помощь" или "другие шаги, которые будут признаны целесообразными" после консультаций с союзниками".

Он не обязывает США оказывать прямую военную помощь, как показывает копия документа, с которой ознакомилась The Wall Street Journal. Гарантии будут действовать 10 лет и могут быть продлены

- сообщает WSJ.

Ответ Европы

Как пишет WSJ, по словам европейских чиновников, по состоянию на вечер четверга европейские правительства не были включены в разработку плана и не были проинформированы о его содержании.

В западной прессе пишут, что европейские столицы спешат скоординировать ответ на мирный план США и россии по прекращению войны в Украине.

Европейские лидеры работают над собственным контрпредложением относительно того, как завершить войну на альтернативных условиях, и пытаются убедить Украину поддержать их план, который разработан таким образом, чтобы быть более выгодным для Киева. Европа надеется, что план будет готов в течение нескольких дней, но Киев пока не обязался присоединиться к нему

- сообщает WSJ.

Напомним

Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Как отмечает WSJ, "многие идеи Белого дома настолько противоречили давним позициям Украины, что некоторые аналитики назвали этот план невозможным для начала переговоров".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина