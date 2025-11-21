WSJ узнала о рамках США по гарантиям безопасности для Украины: что предполагается

Издание The Wall Street Journal узнало рамки от США относительно гарантий безопасности, в дополнение к 28-пунктному мирному плану между Украиной и рф, отметив, что предлагаются 10-летние гарантии с возможностью продления, но без указания на прямую военную помощь, пишет УНН.

Как пишет издание, "помимо 28-пунктного плана, отдельный документ США излагает гарантии безопасности, которые чиновники Белого дома готовы предложить Украине в случае, если россия возобновит войну, включая "разведывательную и логистическую помощь" или "другие шаги, которые будут признаны целесообразными" после консультаций с союзниками".

Он не обязывает США оказывать прямую военную помощь, как показывает копия документа, с которой ознакомилась The Wall Street Journal. Гарантии будут действовать 10 лет и могут быть продлены

Как пишет WSJ, по словам европейских чиновников, по состоянию на вечер четверга европейские правительства не были включены в разработку плана и не были проинформированы о его содержании.

В западной прессе пишут, что европейские столицы спешат скоординировать ответ на мирный план США и россии по прекращению войны в Украине.

Европейские лидеры работают над собственным контрпредложением относительно того, как завершить войну на альтернативных условиях, и пытаются убедить Украину поддержать их план, который разработан таким образом, чтобы быть более выгодным для Киева. Европа надеется, что план будет готов в течение нескольких дней, но Киев пока не обязался присоединиться к нему