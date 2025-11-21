$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 1864 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
19:13 • 11273 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 17491 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 20352 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 20039 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 25157 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 16495 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 17574 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16824 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 35641 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.8м/с
92%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Президент запропонував, а фракція - підтримала: Маслова пропонують на посаду міністра юстиції21 листопада, 15:11 • 6296 перегляди
У рф засудили чемпіонку України з пауерліфтингу Юлію Лемещенко за звинуваченням у "держзраді" - ВВС21 листопада, 15:16 • 5874 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 17424 перегляди
путін вперше прокоментував план Трампа щодо припинення війни в Україні17:41 • 3682 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 15857 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 15901 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 17459 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 25156 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 35641 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 34587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 15901 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 31730 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 46081 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 48124 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 61629 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Fox News
Шахед-136

Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп

Київ • УНН

 • 1866 перегляди

Дональд Трамп 21 листопада заявив, що Володимир Зеленський мусить підписати його мирний план, інакше Україні доведеться воювати далі. Трамп наголосив, що США мають власне бачення шляху до миру, яке Зеленський повинен прийняти.

Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп

Президенту України Володимиру Зеленський доведеться підписати мирний план, який пропонує Дональд Трамп, або країна буде змушена воювати далі. Про це американський лідер заявив 21 листопада під час спілкування з журналістами в Білому Домі. 

Я говорив з їхніми людьми. У нас є план. Це жахливо, що відбувається ця війна, якої ніколи б не мало статися. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом, і це шкода. Я думав, що вони мали діяти швидше, але зима холодна і багато проблем. Ви говорите про комунальні послуги, але багато великих енергетичних об'єктів зазнають атак, м'яко кажучи

- сказав Президент США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати мають власне бачення шляху до миру, і Володимир Зеленський, на його думку, повинен його прийняти. За словами Дональда Трампа, вже загинуло багато людей - лише за останній місяць обидві сторони втратили близько 25 тисяч військових.

Ми не бачили нічого подібного з часів Другої світової війни. В середньому гине 6-7 тисяч на тиждень з обох сторін, і це триває, і триває. Думаю, вони вже зовсім близько, але не хочу передбачати

- наголосив Трамп

Представники ЗМІ згадали попередження американського президента про те, що якщо Зеленський не прийме план, тоді США скоротять свою підтримку Україні. Коментуючи це, лідер Дональд Трамп зазначив, що Зеленський мав укласти угоду ще рік або два тому.

Ну, в якийсь момент йому все одно доведеться щось прийняти. Знаєте, адже він нічого не приймав. Пам'ятаєте, в Овальному кабінеті, не так давно, я сказав йому: у тебе немає карт. Не забувайте, я успадкував цю війну. Ця війна ніколи б не почалася. Я успадкував цю війну. І я думаю, що він мав укласти угоду рік тому, два роки тому

- зауважив президент США

Він додав, що закінчення війни в Україні було одним із перших його завдань на посаді. Трамп нагадав, що уклав вісім мирних угод і сподівався на швидке настання миру в Україні, оскільки він має "дуже добрі стосунки з володимиром путіним", але цього не сталося. 

Мирний план США для України

Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати. 

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Високопоставлений представник Президента України з питань безпеки заперечив прийняття мирного плану Дональда Трампа. Цей план, розроблений без консультацій з Україною та європейськими союзниками, передбачає російський контроль над частиною українських територій.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня. 

Нагадаємо

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту. 

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.

Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп21.11.25, 20:13 • 11274 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна