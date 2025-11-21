Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп

Президенту України Володимиру Зеленський доведеться підписати мирний план, який пропонує Дональд Трамп, або країна буде змушена воювати далі. Про це американський лідер заявив 21 листопада під час спілкування з журналістами в Білому Домі.

Я говорив з їхніми людьми. У нас є план. Це жахливо, що відбувається ця війна, якої ніколи б не мало статися. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом, і це шкода. Я думав, що вони мали діяти швидше, але зима холодна і багато проблем. Ви говорите про комунальні послуги, але багато великих енергетичних об'єктів зазнають атак, м'яко кажучи - сказав Президент США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати мають власне бачення шляху до миру, і Володимир Зеленський, на його думку, повинен його прийняти. За словами Дональда Трампа, вже загинуло багато людей - лише за останній місяць обидві сторони втратили близько 25 тисяч військових.

Ми не бачили нічого подібного з часів Другої світової війни. В середньому гине 6-7 тисяч на тиждень з обох сторін, і це триває, і триває. Думаю, вони вже зовсім близько, але не хочу передбачати - наголосив Трамп

Представники ЗМІ згадали попередження американського президента про те, що якщо Зеленський не прийме план, тоді США скоротять свою підтримку Україні. Коментуючи це, лідер Дональд Трамп зазначив, що Зеленський мав укласти угоду ще рік або два тому.

Ну, в якийсь момент йому все одно доведеться щось прийняти. Знаєте, адже він нічого не приймав. Пам'ятаєте, в Овальному кабінеті, не так давно, я сказав йому: у тебе немає карт. Не забувайте, я успадкував цю війну. Ця війна ніколи б не почалася. Я успадкував цю війну. І я думаю, що він мав укласти угоду рік тому, два роки тому - зауважив президент США

Він додав, що закінчення війни в Україні було одним із перших його завдань на посаді. Трамп нагадав, що уклав вісім мирних угод і сподівався на швидке настання миру в Україні, оскільки він має "дуже добрі стосунки з володимиром путіним", але цього не сталося.

Мирний план США для України

Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати.

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Високопоставлений представник Президента України з питань безпеки заперечив прийняття мирного плану Дональда Трампа. Цей план, розроблений без консультацій з Україною та європейськими союзниками, передбачає російський контроль над частиною українських територій.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня.

Нагадаємо

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.

