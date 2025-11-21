Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп 21 ноября заявил, что Владимир Зеленский должен подписать его мирный план, иначе Украине придется воевать дальше. Трамп подчеркнул, что у США есть собственное видение пути к миру, которое Зеленский должен принять.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется подписать мирный план, который предлагает Дональд Трамп, или страна будет вынуждена воевать дальше. Об этом американский лидер заявил 21 ноября во время общения с журналистами в Белом Доме.
Я говорил с их людьми. У нас есть план. Это ужасно, что происходит эта война, которой никогда бы не должно было случиться. Этого бы никогда не случилось, если бы я был президентом, и это жаль. Я думал, что они должны были действовать быстрее, но зима холодная и много проблем. Вы говорите о коммунальных услугах, но многие крупные энергетические объекты подвергаются атакам, мягко говоря
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют собственное видение пути к миру, и Владимир Зеленский, по его мнению, должен его принять. По словам Дональда Трампа, уже погибло много людей - только за последний месяц обе стороны потеряли около 25 тысяч военных.
Мы не видели ничего подобного со времен Второй мировой войны. В среднем погибает 6-7 тысяч в неделю с обеих сторон, и это продолжается, и продолжается. Думаю, они уже совсем близко, но не хочу предсказывать
Представители СМИ упомянули предупреждение американского президента о том, что если Зеленский не примет план, тогда США сократят свою поддержку Украине. Комментируя это, лидер Дональд Трамп отметил, что Зеленский должен был заключить соглашение еще год или два назад.
Ну, в какой-то момент ему все равно придется что-то принять. Знаете, ведь он ничего не принимал. Помните, в Овальном кабинете, не так давно, я сказал ему: у тебя нет карт. Не забывайте, я унаследовал эту войну. Эта война никогда бы не началась. Я унаследовал эту войну. И я думаю, что он должен был заключить соглашение год назад, два года назад
Он добавил, что окончание войны в Украине было одной из первых его задач на посту. Трамп напомнил, что заключил восемь мирных соглашений и надеялся на скорейшее наступление мира в Украине, поскольку он имеет "очень хорошие отношения с владимиром путиным", но этого не произошло.
Мирный план США для Украины
Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.
Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.
Напомним
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп21.11.25, 20:13 • 10804 просмотра