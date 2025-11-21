$42.150.06
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Дональд Трамп 21 ноября заявил, что Владимир Зеленский должен подписать его мирный план, иначе Украине придется воевать дальше. Трамп подчеркнул, что у США есть собственное видение пути к миру, которое Зеленский должен принять.

Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется подписать мирный план, который предлагает Дональд Трамп, или страна будет вынуждена воевать дальше. Об этом американский лидер заявил 21 ноября во время общения с журналистами в Белом Доме.

Я говорил с их людьми. У нас есть план. Это ужасно, что происходит эта война, которой никогда бы не должно было случиться. Этого бы никогда не случилось, если бы я был президентом, и это жаль. Я думал, что они должны были действовать быстрее, но зима холодная и много проблем. Вы говорите о коммунальных услугах, но многие крупные энергетические объекты подвергаются атакам, мягко говоря

- сказал Президент США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют собственное видение пути к миру, и Владимир Зеленский, по его мнению, должен его принять. По словам Дональда Трампа, уже погибло много людей - только за последний месяц обе стороны потеряли около 25 тысяч военных.

Мы не видели ничего подобного со времен Второй мировой войны. В среднем погибает 6-7 тысяч в неделю с обеих сторон, и это продолжается, и продолжается. Думаю, они уже совсем близко, но не хочу предсказывать

- подчеркнул Трамп

Представители СМИ упомянули предупреждение американского президента о том, что если Зеленский не примет план, тогда США сократят свою поддержку Украине. Комментируя это, лидер Дональд Трамп отметил, что Зеленский должен был заключить соглашение еще год или два назад.

Ну, в какой-то момент ему все равно придется что-то принять. Знаете, ведь он ничего не принимал. Помните, в Овальном кабинете, не так давно, я сказал ему: у тебя нет карт. Не забывайте, я унаследовал эту войну. Эта война никогда бы не началась. Я унаследовал эту войну. И я думаю, что он должен был заключить соглашение год назад, два года назад

- заметил президент США

Он добавил, что окончание войны в Украине было одной из первых его задач на посту. Трамп напомнил, что заключил восемь мирных соглашений и надеялся на скорейшее наступление мира в Украине, поскольку он имеет "очень хорошие отношения с владимиром путиным", но этого не произошло.

Мирный план США для Украины

Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.

Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.

Напомним

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Вита Зеленецкая

