$42.150.06
48.520.22
ukenru
19:13 • 2548 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
16:45 • 10575 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
16:23 • 15269 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
16:14 • 15198 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
16:05 • 19296 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
14:48 • 15143 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 16744 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16535 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 32975 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
21 ноября, 10:22 • 20456 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
100%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 29108 просмотра
Родила ребенка и оставила его у мусорника: полиция начала расследование в отношении 15-летней жительницы Житомира21 ноября, 11:09 • 9562 просмотра
"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысячVideo21 ноября, 11:25 • 11625 просмотра
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии21 ноября, 12:55 • 15723 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13 • 10905 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 8268 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13 • 11147 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
16:05 • 19287 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 32972 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 32194 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 8278 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 29256 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 44467 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 46677 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 60211 просмотра
Актуальное
Техника
Фокс Ньюс
Dassault Rafale
Еврофайтер Тайфун
Дипломатка

Украине придется отказаться от части территорий - Трамп

Киев • УНН

 • 2560 просмотра

Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина потеряет контролируемые части Донбасса в ближайшее время. Он также отметил, что россиян остановят в случае нападения на страны Балтии.

Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
Фото: АР

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина неизбежно потеряет те части Донбасса, которые до сих пор контролирует. Об этом Трамп заявил в интервью на радио Fox News, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, "похоже, Украине придется отказаться от части территории, которую она еще контролирует", Трамп ответил: "Они потеряют ее в ближайшее время, да".

На вопрос, будет ли это весь Донбасс, Трамп заявил: "Они теряют территорию".

Также президент США в контексте возможного нападения на страны Балтии заявил, что "русских остановят. Путин не стремится к новой войне".

Напомним

Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация установила крайний срок до следующего четверга для Украины, чтобы согласиться на 28-пунктовый план Белого дома по прекращению войны.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Фокс Ньюс
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина