Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина потеряет контролируемые части Донбасса в ближайшее время. Он также отметил, что россиян остановят в случае нападения на страны Балтии.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина неизбежно потеряет те части Донбасса, которые до сих пор контролирует. Об этом Трамп заявил в интервью на радио Fox News, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, "похоже, Украине придется отказаться от части территории, которую она еще контролирует", Трамп ответил: "Они потеряют ее в ближайшее время, да".
На вопрос, будет ли это весь Донбасс, Трамп заявил: "Они теряют территорию".
Также президент США в контексте возможного нападения на страны Балтии заявил, что "русских остановят. Путин не стремится к новой войне".
Напомним
Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация установила крайний срок до следующего четверга для Украины, чтобы согласиться на 28-пунктовый план Белого дома по прекращению войны.