$42.150.06
48.520.22
ukenru
16:45 • 102 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 2610 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 7066 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 9306 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 10843 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 14917 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 15125 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 28880 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 19993 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
21 листопада, 09:41 • 28460 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.9м/с
93%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 25567 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 43395 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN21 листопада, 08:07 • 24688 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 22882 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини12:55 • 11414 перегляди
Публікації
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
16:05 • 9306 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 28880 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 28460 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 43404 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 50724 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Блогери
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 22889 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 42037 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 44522 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 58127 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 79801 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Fox News

Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану

Київ • УНН

 • 7088 перегляди

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила крайній термін до наступного четверга для України, щоб погодитися на 28-пунктовий план Білого дому щодо припинення війни.

Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану

Президент США Дональд Трамп підтвердив в інтерв'ю, що його адміністрація встановила крайній термін до наступного четверга для України, щоб погодитися на 28-пунктовий план Білого дому щодо припинення війни росії в Україні, передає УНН із посиланням на CNN.

"У мене було багато дедлайнів, але якщо все йде добре, ми схильні їх продовжувати. Але це четвер", – сказав президент в радіоінтерв'ю Fox News.

План адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає передачу Києвом території росії, а також "фактичне" визнання США Криму та інших українських територій, насильно захоплених кремлем, російськими, згідно з проєктом плану, отриманим CNN. Він також передбачає обмеження чисельності військових сил України.

Багато ідей, висунутих у 28-пунктовому плані, були відхилені на попередніх переговорах українськими та європейськими чиновниками і будуть розглядатися як поступки росії.

Fox News також запитав президента, чи планує він скасувати санкції, які його адміністрація запровадила проти росії, і він відповів, що не планує.

"Я не роблю нічого спільного зі скасуванням санкцій", – додав президент.

Зеленський обговорив мирний план США з Венсом - ЗМІ21.11.25, 16:47 • 1496 переглядiв

Раніше 

NBC News, посилаючись на трьох американських чиновників, повідомляв, що Білий дім хоче, щоб Україна підписала "рамковий" мирний план із 28 пунктів до Дня подяки.

Нагадаємо

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США".

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Війна в Україні
Fox News
Reuters
Дональд Трамп
Франція
Німеччина
Крим
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна