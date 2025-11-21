Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану

Президент США Дональд Трамп підтвердив в інтерв'ю, що його адміністрація встановила крайній термін до наступного четверга для України, щоб погодитися на 28-пунктовий план Білого дому щодо припинення війни росії в Україні, передає УНН із посиланням на CNN.

"У мене було багато дедлайнів, але якщо все йде добре, ми схильні їх продовжувати. Але це четвер", – сказав президент в радіоінтерв'ю Fox News.

План адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає передачу Києвом території росії, а також "фактичне" визнання США Криму та інших українських територій, насильно захоплених кремлем, російськими, згідно з проєктом плану, отриманим CNN. Він також передбачає обмеження чисельності військових сил України.

Багато ідей, висунутих у 28-пунктовому плані, були відхилені на попередніх переговорах українськими та європейськими чиновниками і будуть розглядатися як поступки росії.

Fox News також запитав президента, чи планує він скасувати санкції, які його адміністрація запровадила проти росії, і він відповів, що не планує.

"Я не роблю нічого спільного зі скасуванням санкцій", – додав президент.

Зеленський обговорив мирний план США з Венсом - ЗМІ

Раніше

NBC News, посилаючись на трьох американських чиновників, повідомляв, що Білий дім хоче, щоб Україна підписала "рамковий" мирний план із 28 пунктів до Дня подяки.

Нагадаємо

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США".

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.