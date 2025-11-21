$42.150.06
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана

Киев • УНН

 • 4168 просмотра

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация установила крайний срок до следующего четверга для Украины, чтобы согласиться на план Белого дома из 28 пунктов по прекращению войны.

Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана

Президент США Дональд Трамп подтвердил в интервью, что его администрация установила крайний срок до следующего четверга для Украины, чтобы согласиться на 28-пунктовый план Белого дома по прекращению войны россии в Украине, передает УНН со ссылкой на CNN.

"У меня было много дедлайнов, но если все идет хорошо, мы склонны их продлевать. Но это четверг", – сказал президент в радиоинтервью Fox News.

План администрации Трампа по прекращению войны в Украине предусматривает передачу Киевом территории россии, а также "фактическое" признание США Крыма и других украинских территорий, насильственно захваченных Кремлем, российскими, согласно проекту плана, полученному CNN. Он также предусматривает ограничение численности военных сил Украины.

Многие идеи, выдвинутые в 28-пунктовом плане, были отклонены на предыдущих переговорах украинскими и европейскими чиновниками и будут рассматриваться как уступки россии.

Fox News также спросил президента, планирует ли он отменить санкции, которые его администрация ввела против россии, и он ответил, что не планирует.

"Я не делаю ничего общего с отменой санкций", – добавил президент.

Зеленский обсудил мирный план США с Вэнсом - СМИ

Ранее 

NBC News, ссылаясь на трех американских чиновников, сообщал, что Белый дом хочет, чтобы Украина подписала "рамочный" мирный план из 28 пунктов до Дня благодарения.

Напомним

Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Британии и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.

Антонина Туманова

