Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп

Фото: АР

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна неминуче втратить ті частини Донбасу, які досі контролює. Про це Трамп заявив в інтерв’ю на радіо Fox News, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, "схоже, Україні прийдеться відмовитися від частини території, яку вона ще контролює", Трамп відповів: "Вони втратять її найближчим часом, так".

На питання, чи це буде весь Донбас, Трамп заявив: "Вони втрачають територію".

Також президент США в контексті можливого нападу на країни Балтії заявив, що "росіян зупинять. путін не прагне нової війни".

Нагадаємо

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США".

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила крайній термін до наступного четверга для України, щоб погодитися на 28-пунктовий план Білого дому щодо припинення війни.