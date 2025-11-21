США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
Київ • УНН
США розробили для України проєкт гарантій безпеки за моделлю статті 5 НАТО, що передбачає спільну відповідь на напад. Цей план, представлений Зеленському, є частиною "мирного плану" Трампа і може включати застосування військової сили.
Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати. Про це інформує УНН з посиланням на видання Axios.
Деталі
Зазначається, що план Трампа передбачає серйозні поступки з боку України, проте водночас містить безпрецедентну обіцянку.
Головна мета президента України Володимира Зеленського на мирних переговорах - отримати надійні гарантії безпеки від США та Європи. Це перший випадок, коли Трамп готовий запропонувати подібні гарантії.
У 28-пунктовому плані, який міністр армії США Ден Дрісколл представив Зеленському у четвер, 20 листопада зазначено: "Україна отримає надійні гарантії безпеки".
Водночас американська сторона запропонувала Україні ще один варіант угоди.
Голова дипломатії ЄС: мирна угода для України не повинна бути ціною відмови від держави20.11.25, 17:11 • 2662 перегляди
У другому документі написано, що будь-який майбутній "значний, навмисний і тривалий збройний напад" росії на Україну "розглядатиметься як напад, що загрожує миру і безпеці трансатлантичної спільноти". Якщо таке станеться, США та їхні союзники відреагують відповідним чином, включно із застосуванням військової сили.
Як пише Axios, документ міститиме підписи України, США, ЄС, НАТО і росії. За словами високопоставленого представника Білого дому, росію поінформували про проєкт, але поки незрозуміло, чи знадобиться в кінцевому підсумку підпис глави кремля володимира путіна.
Також немало важливо, що така гарантія безпеки діятиме протягом перших 10 років і може бути продовжена за взаємною згодою.
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією21.11.25, 02:12 • 5326 переглядiв
Високопоставлений представник Білого дому та інше джерело, що має безпосередню інформацію, підтвердили легітимність документа.
За словами чиновника, пропозиція має бути обговорена з європейськими партнерами і ще може бути змінена. Крім того, він сказав, що адміністрація Трампа розглядає запропоновані гарантії безпеки як "велику перемогу" для Зеленського і для довгострокової безпеки України.
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки20.11.25, 14:09 • 67384 перегляди
План був підготовлений спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом за участю сенатора Марко Рубіо та зятя президента Джареда Кушнера. У процесі його розробки Віткофф консультувався з російським представником Кирилом Дмитрієвим. Після цього план обговорювали зі секретарем РНБО України Рустемом Умєровим.
Axios припускає, що план може викликати негативну реакцію з боку союзників Трампа з руху MAGA, оскільки угода фактично зобов'яже війська США захищати Україну в разі нової війни.
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада20.11.25, 23:25 • 12835 переглядiв