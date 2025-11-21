$42.090.00
48.740.05
ukenru
05:29 • 1936 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
04:07 • 7346 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
01:12 • 5330 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 12840 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 17956 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 18264 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 27745 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 44991 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 37618 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 58371 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.6м/с
95%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зустріч Зеленського із фракцією “Слуга народу” завершилася20 листопада, 20:00 • 12992 перегляди
План завершення війни між Україною та росією прийнятний для обох сторін - Білий дім20 листопада, 21:03 • 5876 перегляди
СБУ затримала інформаторку гру рф, яка коригувала російські бомбардування Лимана20 листопада, 22:52 • 4718 перегляди
окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ20 листопада, 23:10 • 6834 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США04:00 • 6028 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 44356 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 58376 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 65271 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 67395 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20 листопада, 12:24 • 67454 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Давид Арахамія
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Тернопіль
Франція
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 31191 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 45397 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 67583 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 64018 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 64876 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа

Київ • УНН

 • 1926 перегляди

США розробили для України проєкт гарантій безпеки за моделлю статті 5 НАТО, що передбачає спільну відповідь на напад. Цей план, представлений Зеленському, є частиною "мирного плану" Трампа і може включати застосування військової сили.

США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа

Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати. Про це інформує УНН з посиланням на видання Axios.

Деталі

Зазначається, що план Трампа передбачає серйозні поступки з боку України, проте водночас містить безпрецедентну обіцянку.

Головна мета президента України Володимира Зеленського на мирних переговорах - отримати надійні гарантії безпеки від США та Європи. Це перший випадок, коли Трамп готовий запропонувати подібні гарантії.

У 28-пунктовому плані, який міністр армії США Ден Дрісколл представив Зеленському у четвер, 20 листопада зазначено: "Україна отримає надійні гарантії безпеки".

Водночас американська сторона запропонувала Україні ще один варіант угоди.

Голова дипломатії ЄС: мирна угода для України не повинна бути ціною відмови від держави20.11.25, 17:11 • 2662 перегляди

У другому документі написано, що будь-який майбутній "значний, навмисний і тривалий збройний напад" росії на Україну "розглядатиметься як напад, що загрожує миру і безпеці трансатлантичної спільноти". Якщо таке станеться, США та їхні союзники відреагують відповідним чином, включно із застосуванням військової сили.

Як пише Axios, документ міститиме підписи України, США, ЄС, НАТО і росії. За словами високопоставленого представника Білого дому, росію поінформували про проєкт, але поки незрозуміло, чи знадобиться в кінцевому підсумку підпис глави кремля володимира путіна.

Також немало важливо, що така гарантія безпеки діятиме протягом перших 10 років і може бути продовжена за взаємною згодою.

В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією21.11.25, 02:12 • 5326 переглядiв

Високопоставлений представник Білого дому та інше джерело, що має безпосередню інформацію, підтвердили легітимність документа.

За словами чиновника, пропозиція має бути обговорена з європейськими партнерами і ще може бути змінена. Крім того, він сказав, що адміністрація Трампа розглядає запропоновані гарантії безпеки як "велику перемогу" для Зеленського і для довгострокової безпеки України.

Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки20.11.25, 14:09 • 67384 перегляди

План був підготовлений спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом за участю сенатора Марко Рубіо та зятя президента Джареда Кушнера. У процесі його розробки Віткофф консультувався з російським представником Кирилом Дмитрієвим. Після цього план обговорювали зі секретарем РНБО України Рустемом Умєровим.

Axios припускає, що план може викликати негативну реакцію з боку союзників Трампа з руху MAGA, оскільки угода фактично зобов'яже війська США захищати Україну в разі нової війни.

США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада20.11.25, 23:25 • 12835 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Марко Рубіо
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна