США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа

Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках «мирного плана» Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все «трансатлантическое сообщество» и соответственно реагировать. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Axios.

Детали

Отмечается, что план Трампа предусматривает серьезные уступки со стороны Украины, однако в то же время содержит беспрецедентное обещание.

Главная цель президента Украины Владимира Зеленского на мирных переговорах – получить надежные гарантии безопасности от США и Европы. Это первый случай, когда Трамп готов предложить подобные гарантии.

В 28-пунктовом плане, который министр армии США Дэн Дрисколл представил Зеленскому в четверг, 20 ноября, указано: «Украина получит надежные гарантии безопасности».

В то же время американская сторона предложила Украине еще один вариант соглашения.

Во втором документе написано, что любое будущее «значительное, преднамеренное и длительное вооруженное нападение» России на Украину «будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества». Если такое произойдет, США и их союзники отреагируют соответствующим образом, включая применение военной силы.

Как пишет Axios, документ будет содержать подписи Украины, США, ЕС, НАТО и России. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Россию проинформировали о проекте, но пока непонятно, понадобится ли в конечном итоге подпись главы Кремля Владимира Путина.

Также немаловажно, что такая гарантия безопасности будет действовать в течение первых 10 лет и может быть продлена по взаимному согласию.

Высокопоставленный представитель Белого дома и другой источник, имеющий непосредственную информацию, подтвердили легитимность документа.

По словам чиновника, предложение должно быть обсуждено с европейскими партнерами и еще может быть изменено. Кроме того, он сказал, что администрация Трампа рассматривает предложенные гарантии безопасности как «большую победу» для Зеленского и для долгосрочной безопасности Украины.

План был подготовлен специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом при участии сенатора Марко Рубио и зятя президента Джареда Кушнера. В процессе его разработки Уиткофф консультировался с российским представителем Кириллом Дмитриевым. После этого план обсуждали с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

Axios предполагает, что план может вызвать негативную реакцию со стороны союзников Трампа из движения MAGA, поскольку соглашение фактически обяжет войска США защищать Украину в случае новой войны.

