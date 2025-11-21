В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией

$42.090.00
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
21:45 • 11577 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 13611 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
20 ноября, 17:57 • 23899 просмотра
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
20 ноября, 16:14 • 42555 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
20 ноября, 15:56 • 36559 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзив
20 ноября, 15:30 • 55138 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
20 ноября, 13:38 • 62674 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
20 ноября, 13:09 • 65004 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
20 ноября, 12:48 • 27316 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
Популярные новости
Япония и Китай на грани нового обострения: Пекин вводит санкции, Токио отказывается извиняться20 ноября, 17:12 • 6136 просмотра
Почему бы россиянам и украинцам вместо того, чтобы убивать друг друга, не начать торговать, ездить друг к другу - Вэнс20 ноября, 17:17 • 4376 просмотра
путинский патриарх кирилл после обстрела Тернополя заявил, что россия в войне не нарушает заповедь "не убий"20 ноября, 17:33 • 11857 просмотра
Число жертв российской атаки на Тернополь возросло до 27: из-под завалов извлекли тело женщины20 ноября, 18:18 • 7974 просмотра
Встреча Зеленского с фракцией «Слуга народа» завершилась20 ноября, 20:00 • 9470 просмотра
публикации
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 41225 просмотра
20 ноября, 13:09 • 65004 просмотра

Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
Эксклюзив
20 ноября, 15:30 • 55138 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации20 ноября, 13:38 • 62674 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
Эксклюзив
20 ноября, 13:09 • 65004 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах20 ноября, 12:24 • 64921 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 29945 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 43672 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 65935 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 62492 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 63315 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Украина заявила в Совете Безопасности ООН о готовности рассматривать американский план мирного урегулирования войны, подчеркнув непоколебимую позицию относительно своей территориальной целостности. Никакие временно оккупированные территории не признаются российскими, а Украина оставляет за собой право на самооборону.

В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией

Украина в Совете Безопасности ООН заявила о готовности рассматривать американский план мирного урегулирования войны, одновременно подчеркнув непоколебимую позицию относительно своей территориальной целостности и суверенитета. Об этом информирует УНН со ссылкой на Организацию Объединенных Наций.

Детали

В ходе заседания, состоявшегося после ракетного удара РФ по Тернополю, в результате которого погибли по меньшей мере 28 человек, было подтверждено, что никакие временно оккупированные территории не признаются российскими, а Украина оставляет за собой право на самооборону и определение собственного курса безопасности.

Пока Украина готова участвовать в значимых переговорах для того, чтобы положить конец этой войне, наши "красные линии" четкие и неизменные, и никогда не будет какого-либо признания официального или иного временно оккупированных украинских территорий как российских

- отметила журналистка Екатерина Лисунова во время Совбеза.

Она заявила, что Украина не принимает ограничений относительно своего права на оборону и мощности вооруженных сил и не согласится на любые посягательства на свой суверенитет, в частности на право выбирать, в какой альянс вступать.

Мир требует укрепления безопасности и постоянной финансовой помощи Украине. Укрепление обороноспособности Украины - это не эскалация, а единственный способ побудить Россию к конструктивному участию в международных миротворческих усилиях

- отметила Лисунова.

Украинская сторона подчеркнула, что прекращение агрессии со стороны России возможно только через экономическое, политическое и военное давление: "кремлевский режим не остановится, если его не остановить решительным и согласованным давлением. Есть только один реалистичный путь к прекращению этой войны: Россию необходимо заставить отступить - экономически, политически и в военном отношении".

Что известно о новом "мирном плане" США

Как пишет Axios, 28-пунктный план предусматривает, что Россия получит фактический контроль над Донбассом, хотя Украина до сих пор контролирует около 12% этих территорий. В то же время территории, из которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и РФ не сможет размещать там свои войска. В других регионах, Херсонской и Запорожской, линии контроля в основном останутся замороженными, а часть земель Россия вернет после переговоров.

В свою очередь The Telegraph сообщает, что в американском плане Украина сохраняет юридическую собственность над Донбассом, а Россия будет платить "арендную плату" за управление регионом. О каких суммах идет речь - непонятно.

"Важно отметить, что соглашение также требует от Украины отказаться от ключевых категорий вооружений и предусматривает сокращение военной помощи США, которая имеет жизненно важное значение для ее обороны, что потенциально может сделать страну уязвимой для будущей агрессии со стороны России", — пишет Financial Times.

Кроме того, на территории Украины не будут допускаться иностранные войска, а Киев больше не будет получать западные дальнобойные вооружения для ударов по РФ.

Администрация Трампа дала понять Зеленскому, "что Украина должна принять разработанный США план по прекращению войны", сообщает Reuters.

Соединенные Штаты Америки настаивают, чтобы Киев активизировал переговоры и подготовил проект мирного соглашения до 27 ноября. После этого Вашингтон планирует передать его России, стремясь завершить процесс до начала декабря.

Напомним

Накануне глава МИД Андрей Сибига заявил, что на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на передний план ужасное убийство Россией десятков жителей Тернополя.

В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 2820.11.25, 21:30 • 13618 просмотров

Вита Зеленецкая

