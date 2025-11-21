В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией

Украина в Совете Безопасности ООН заявила о готовности рассматривать американский план мирного урегулирования войны, одновременно подчеркнув непоколебимую позицию относительно своей территориальной целостности и суверенитета. Об этом информирует УНН со ссылкой на Организацию Объединенных Наций.

Детали

В ходе заседания, состоявшегося после ракетного удара РФ по Тернополю, в результате которого погибли по меньшей мере 28 человек, было подтверждено, что никакие временно оккупированные территории не признаются российскими, а Украина оставляет за собой право на самооборону и определение собственного курса безопасности.

Пока Украина готова участвовать в значимых переговорах для того, чтобы положить конец этой войне, наши "красные линии" четкие и неизменные, и никогда не будет какого-либо признания официального или иного временно оккупированных украинских территорий как российских - отметила журналистка Екатерина Лисунова во время Совбеза.

Она заявила, что Украина не принимает ограничений относительно своего права на оборону и мощности вооруженных сил и не согласится на любые посягательства на свой суверенитет, в частности на право выбирать, в какой альянс вступать.

Мир требует укрепления безопасности и постоянной финансовой помощи Украине. Укрепление обороноспособности Украины - это не эскалация, а единственный способ побудить Россию к конструктивному участию в международных миротворческих усилиях - отметила Лисунова.

Украинская сторона подчеркнула, что прекращение агрессии со стороны России возможно только через экономическое, политическое и военное давление: "кремлевский режим не остановится, если его не остановить решительным и согласованным давлением. Есть только один реалистичный путь к прекращению этой войны: Россию необходимо заставить отступить - экономически, политически и в военном отношении".

Что известно о новом "мирном плане" США

Как пишет Axios, 28-пунктный план предусматривает, что Россия получит фактический контроль над Донбассом, хотя Украина до сих пор контролирует около 12% этих территорий. В то же время территории, из которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и РФ не сможет размещать там свои войска. В других регионах, Херсонской и Запорожской, линии контроля в основном останутся замороженными, а часть земель Россия вернет после переговоров.

В свою очередь The Telegraph сообщает, что в американском плане Украина сохраняет юридическую собственность над Донбассом, а Россия будет платить "арендную плату" за управление регионом. О каких суммах идет речь - непонятно.

"Важно отметить, что соглашение также требует от Украины отказаться от ключевых категорий вооружений и предусматривает сокращение военной помощи США, которая имеет жизненно важное значение для ее обороны, что потенциально может сделать страну уязвимой для будущей агрессии со стороны России", — пишет Financial Times.

Кроме того, на территории Украины не будут допускаться иностранные войска, а Киев больше не будет получать западные дальнобойные вооружения для ударов по РФ.

Администрация Трампа дала понять Зеленскому, "что Украина должна принять разработанный США план по прекращению войны", сообщает Reuters.

Соединенные Штаты Америки настаивают, чтобы Киев активизировал переговоры и подготовил проект мирного соглашения до 27 ноября. После этого Вашингтон планирует передать его России, стремясь завершить процесс до начала декабря.

Напомним

Накануне глава МИД Андрей Сибига заявил, что на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на передний план ужасное убийство Россией десятков жителей Тернополя.

