В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але з принциповою позицією щодо територій

Україна готова розглядати американський план мирного врегулювання війни, але має чіткі принципи, які не змінюватиме. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявила заступниця постпреда України Христина Гайовишин, передає УНН з посиланням на Організацію Об'єднаних Націй.

Деталі

Під час засідання, що відбулося після ракетного удару рф по Тернополю, внаслідок якого загинули щонайменше 28 людей, було підтверджено, що жодні тимчасово окуповані території не визнаються російськими, а Україна залишає за собою право на самооборону та визначення власного безпекового курсу.

Поки Україна готова брати участь у значущих переговорах для того, щоб покласти край цій війні, наші "червоні лінії" чіткі та незмінні, і ніколи не буде будь-якого визнання офіційного чи іншого тимчасово окупованих українських територій як російських - зауважила журналістка Катерина Лісунова під час Радбезу.

Вона заявила, що Україна не приймає обмежень щодо свого права на оборону та потужності збройних сил і не погодиться на будь-які посягання на свій суверенітет, зокрема на право обирати, до якого альянсу вступати.

Світ вимагає зміцнення безпеки та постійної фінансової допомоги Україні. Зміцнення обороноздатності України - це не ескалація, а єдиний спосіб спонукати росію до конструктивної участі в міжнародних миротворчих зусиллях - зазначила Лісунова.

Українська сторона наголосила, що припинення агресії з боку росії можливе лише через економічний, політичний та військовий тиск: "кремлівський режим не зупиниться, якщо його не зупинити рішучим і узгодженим тиском. Є тільки один реалістичний шлях до припинення цієї війни: росію необхідно змусити відступити - економічно, політично і у військовому відношенні".

Що відомо про новий "мирний план" США

Як пише Axios, 28-пунктний план передбачає, що росія отримає фактичний контроль над Донбасом, хоча Україна досі контролює близько 12% цих територій. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і рф не зможе розміщувати там свої війська. В інших регіонах, Херсонській та Запорізькій, лінії контролю здебільшого залишаться замороженими, а частину земель росія поверне після переговорів.

У свою чергу The Telegraph повідомляє, що в американському плані Україна зберігає юридичну власність над Донбасом, а росія сплачуватиме "орендну плату" за управління регіоном. Про які суми йдеться - незрозуміло.

"Важливо відзначити, що угода також вимагає від України відмовитися від ключових категорій озброєнь і передбачає скорочення військової допомоги США, яка має життєво важливе значення для її оборони, що потенційно може зробити країну вразливою для майбутньої агресії з боку Росії", — пише Financial Times.

Крім того, на території України не будуть допускатися іноземні війська, а Київ більше не отримуватиме західні далекобійні озброєння для ударів по рф.

Адміністрація Трампа дала зрозуміти Зеленському, "що Україна повинна прийняти розроблений США план щодо припинення війни", повідомляє Reuters.

Сполучені Штати Америки наполягають, щоб Київ активізував переговори та підготував проєкт мирної угоди до 27 листопада. Після цього Вашингтон планує передати його Росії, прагнучи завершити процес до початку грудня.

Нагадаємо

Напередодні глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що на засіданні Ради Безпеки ООН Україна винесе на передній план жахливе вбивство росією десятків жителів Тернополя.

У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28