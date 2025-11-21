США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада

Сполучені Штати Америки наполягають, щоб Київ активізував переговори й підготував проєкт мирної угоди вже до Дня подяки - цього терміну у Вашингтоні дотримуються як ключового для подальших дій. Про це інформує видання Financial Times (FTS) з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє FTS, Сполучені Штати очікують, що Україна до 27 листопада представить узгоджений документ, після чого Вашингтон планує передати його росії.

За даними джерел видання, у Білому домі прагнуть завершити весь процес до початку грудня, вважаючи цей час сприятливим для запуску політичної ініціативи, здатної вплинути на подальший перебіг війни.

У статті йдеться, що українському керівництву дають сигнал про необхідність активніше просувати дипломатичні інструменти. Зазначається, що на Київ чиниться відчутний тиск, оскільки США хочуть отримати український варіант домовленостей, який надалі можна буде адаптувати для переговорів із росією.

Financial Times пише, що українські інституції готують свої пропозиції у відповідь на ініціативи, пов’язані з підходом Трампа. У Києві розглядають можливі структури майбутньої угоди та готують поправки, які мають відобразити ключові інтереси України та її бачення безпеки.

Що відомо про новий "мирний план" Трампа

Як пише Axios, 28-пунктний план передбачає, що росія отримає фактичний контроль над Донбасом, хоча Україна досі контролює близько 12% цих територій. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і рф не зможе розміщувати там свої війська. В інших регіонах, Херсонській та Запорізькій, лінії контролю здебільшого залишаться замороженими, а частину земель росія поверне після переговорів.

У свою чергу The Telegraph повідомляє, що в американському плані Україна зберігає юридичну власність над Донбасом, а росія сплачуватиме "орендну плату" за управління регіоном. Про які суми йдеться - незрозуміло.

"Важливо відзначити, що угода також вимагає від України відмовитися від ключових категорій озброєнь і передбачає скорочення військової допомоги США, яка має життєво важливе значення для її оборони, що потенційно може зробити країну вразливою для майбутньої агресії з боку Росії", — пише Financial Times.

Крім того, на території України не будуть допускатися іноземні війська, а Київ більше не отримуватиме західні далекобійні озброєння для ударів по рф.

Адміністрація Трампа дала зрозуміти Зеленському, "що Україна повинна прийняти розроблений США план щодо припинення війни", повідомляє Reuters.

Нагадаємо

Президент України повідомив міністру армії США Діну Дрісколлу про готовність співпрацювати з адміністрацією Трампа над мирним планом. Цей план передбачає передачу частини контрольованих територій росії, але Зеленський погодився на переговори.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що план завершення війни в Україні, який підтримує Дональд Трамп, постійно змінюється, але він є хорошим для обох сторін. США працюють над його реалізацією та ведуть переговори з Україною та росією.

ОП: Зеленський розраховує днями обговорити з Трампом основні пункти для миру