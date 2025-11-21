США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября

Соединенные Штаты Америки настаивают, чтобы Киев активизировал переговоры и подготовил проект мирного соглашения уже ко Дню благодарения — этого срока в Вашингтоне придерживаются как ключевого для дальнейших действий. Об этом информирует издание Financial Times (FTS) со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как сообщает FTS, Соединенные Штаты ожидают, что Украина до 27 ноября представит согласованный документ, после чего Вашингтон планирует передать его России.

По данным источников издания, в Белом доме стремятся завершить весь процесс до начала декабря, считая это время благоприятным для запуска политической инициативы, способной повлиять на дальнейший ход войны.

В статье говорится, что украинскому руководству дают сигнал о необходимости активнее продвигать дипломатические инструменты. Отмечается, что на Киев оказывается ощутимое давление, поскольку США хотят получить украинский вариант договоренностей, который в дальнейшем можно будет адаптировать для переговоров с Россией.

Financial Times пишет, что украинские институты готовят свои предложения в ответ на инициативы, связанные с подходом Трампа. В Киеве рассматривают возможные структуры будущего соглашения и готовят поправки, которые должны отразить ключевые интересы Украины и ее видение безопасности.

Что известно о новом "мирном плане" Трампа

Как пишет Axios, 28-пунктный план предусматривает, что Россия получит фактический контроль над Донбассом, хотя Украина до сих пор контролирует около 12% этих территорий. В то же время территории, из которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и РФ не сможет размещать там свои войска. В других регионах, Херсонской и Запорожской, линии контроля в основном останутся замороженными, а часть земель Россия вернет после переговоров.

В свою очередь The Telegraph сообщает, что в американском плане Украина сохраняет юридическую собственность над Донбассом, а Россия будет платить "арендную плату" за управление регионом. О каких суммах идет речь - непонятно.

"Важно отметить, что соглашение также требует от Украины отказаться от ключевых категорий вооружений и предусматривает сокращение военной помощи США, которая имеет жизненно важное значение для ее обороны, что потенциально может сделать страну уязвимой для будущей агрессии со стороны России", — пишет Financial Times.

Кроме того, на территории Украины не будут допускаться иностранные войска, а Киев больше не будет получать западные дальнобойные вооружения для ударов по РФ.

Администрация Трампа дала понять Зеленскому, "что Украина должна принять разработанный США план по прекращению войны", сообщает Reuters.

Напомним

Президент Украины сообщил министру армии США Дину Дрисколлу о готовности сотрудничать с администрацией Трампа над мирным планом. Этот план предусматривает передачу части контролируемых территорий России, но Зеленский согласился на переговоры.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что план завершения войны в Украине, который поддерживает Дональд Трамп, постоянно меняется, но он является хорошим для обеих сторон. США работают над его реализацией и ведут переговоры с Украиной и Россией.

ОП: Зеленский рассчитывает на днях обсудить с Трампом основные пункты для мира