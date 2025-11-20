ОП: Зеленский рассчитывает на днях обсудить с Трампом основные пункты для мира

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Президентом США Дональдом Трампом основные пункты, необходимые для мира, передает УНН со ссылкой на ОП.

Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира - говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

По данным ОП, Глава государства очертил принципиальные основы, которые важны для украинского народа, и по итогам сегодняшней встречи "договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны".

