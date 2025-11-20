ОП: Зеленський розраховує днями обговорити з Трампом основні пункти для миру

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з Президентом США Дональдом Трампом основні пункти, які потрібні для миру, передає УНН із посиланням на ОП.

Президент України найближчими днями розраховує обговорити з Президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

За даними ОП, Глава держави окреслив принципові основи, які важливі для українського народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі "домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни".

