Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия

Администрация Дональда Трампа представила очередной проект "мирного плана" по завершению войны в Украине. Что на самом деле предусматривает американский "план" по прекращению войны, насколько он реалистичен в нынешних условиях и какими могут быть последствия относительно поддержки Украины Соединенными Штатами, рассказал журналистам УНН политолог Олег Лесной.

О чем идет речь в "мирном плане" США

Как пишет Axios, 28-пунктный план предусматривает, что россия получит фактический контроль над Донбассом, хотя Украина до сих пор контролирует около 12% этих территорий. В то же время территории, из которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и рф не сможет размещать там свои войска. В других регионах, Херсонской и Запорожской, линии контроля в основном останутся замороженными, а часть земель россия вернет после переговоров.

В свою очередь The Telegraph сообщает, что в американском плане Украина сохраняет юридическую собственность над Донбассом, а россия будет платить "арендную плату" за управление регионом. О каких суммах идет речь - непонятно.

"Важно отметить, что соглашение также требует от Украины отказаться от ключевых категорий вооружений и предусматривает сокращение военной помощи США, которая имеет жизненно важное значение для ее обороны, что потенциально может сделать страну уязвимой для будущей агрессии со стороны России", — пишет Financial Times.

Кроме того, на территории Украины не будут допускаться иностранные войска, а Киев больше не будет получать западные дальнобойные вооружения для ударов по рф.

Администрация Трампа дала понять Зеленскому, "что Украина должна принять разработанный США план по прекращению войны", сообщает Reuters.

Однако процесс еще находится на ранней стадии, и возможно, что некоторые из этих сообщений окажутся преждевременными или неточными, а условия могут измениться или все еще находиться в процессе обсуждения.

"Не план, а намерения"

Политолог Олег Лесной подчеркивает, что все разговоры о мирном плане США ведутся вокруг слухов. Также он обращает внимание, что позиция Украины остается неизменной.

Это не план, это намерения. И эти намерения, если верить американской стороне, они их озвучивают следующим образом: что мы подготовили что-то с российской стороной, проинформировав или не проинформировав украинцев - подчеркнул он.

Эксперт напомнил о предыдущих заявлениях США относительно якобы готовых планов, которые впоследствии оказывались фикцией. По его мнению, говорить о плане преждевременно.

То, что мы обсуждаем, или то, что сейчас называется 28 пунктов Виткоффа и Дмитриева, я не согласен с этим формулированием, поскольку я считаю, что это 28 пунктов путина. Виткофф не способен написать, он способен передать бумажку, на которой написано - сказал эксперт.

Опасность "плана"

Политолог обращает внимание на противоречие между предположениями о давлении США и их разрешением Украине бить по территории рф. Он подчеркивает, что эти две линии поведения сложно совместить.

Как могут эти два момента находиться рядом? Когда Соединенные Штаты вроде бы нас пытаются сломать, но в то же время, ломая нас, позволяют нам бить по российской территории американским оружием, чего очень давно не было. Это не стыкуется - пояснил политолог.

Встреча советника Трампа Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре 19 ноября была отменена. Как сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника, причина – приезд Зеленского со своим видением, которое рф никогда не примет.

Это очень страшно, если мы согласимся на то, что сейчас есть. Я делаю категорический вывод, что с этого момента, если мы соглашаемся, а этого не будет, но как сценарий надо отсчитывать начало большой войны в Европе. Колоссально большой, которая не будет локализована на территории Украины. То есть Украина через определенный период с такими требованиями просто перестает существовать, поскольку россия нападает, добивает и идет дальше - отметил политолог.

Последствия для отношений с США и Европой

Олег Лесной не ожидает негативных последствий в отношениях между Украиной и США в случае отказа. Он обращает внимание, что Киев уже неоднократно выражал Вашингтону несогласие. Все это не приводило к ухудшению поддержки.

Мы уже очень много раз говорили Соединенным Штатам "нет". Казалось, в Овальном кабинете закончилась история Украины. Нет, не закончилась. Поэтому "нет" - это для нас продолжение диалога. Ситуация, когда о нас без нас поговорили и что-то приняли, не должна повториться, и украинская сторона об этом четко заявляла - подчеркнул политолог.

Европа также может воспринять отказ Украины как сигнал о необходимости включиться активнее. Он утверждает, что такие условия являются угрозой и для ЕС.

Есть у нас Венгрия, есть у нас Словакия, которые не изменят позицию в негативную сторону. Британия, Германия, Франция, Польша, Италия и так далее - я думаю, что не изменят в негативном смысле. Скорее такие, как Британия, более активны, и та же Финляндия в общении с Трампом, чтобы такого дальше не делать. Поскольку все понимают, что это капитуляция Украины, что не невыгодна Европе в первую очередь. Они нам очень много могут простить за то, что мы существуем, потому что пока мы существуем, у них есть время. Только мы перестанем существовать, у них времени не будет - сказал он.

Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах

ЕС "за бортом" плана?

По словам эксперта, европейские партнеры не привлекались к обсуждениям. Он подчеркивает, что переговоры происходили только между США и россией. Украина и ЕС фактически остались в стороне.

Европейских партнеров не привлекали. Нас тоже вынесли за скобки. Говорят, что могли участвовать Турция или Катар, но это непроверено – отметил политолог.

Такая ситуация создает риск принятия решений "об Украине без Украины". Он подчеркивает, что Киев уже заявил о недопустимости этого. Эксперт призывает передать это как ключевой сигнал европейским союзникам.

Каллас: любой мирный план нуждается в украинцах и европейцах «на борту»

Мы за скобками вместе с европейцами. Мы должны спросить партнеров: будем просто смотреть или что-то делать? Это очень важный месседж, который мы должны донести до европейских партнеров, и они не останутся в стороне, если мы скажем нет - сказал Олег Лесной.

По словам эксперта, нынешние обсуждения нельзя считать реальным планом. Он подчеркивает, что Украина должна реагировать твердо и взвешенно. Эксперт напоминает: согласие на навязанные условия создало бы угрозу для всего континента.