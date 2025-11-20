$42.090.00
48.740.05
ukenru
13:38 • 13692 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
13:09 • 22427 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
12:48 • 16610 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
12:24 • 32851 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
12:24 • 33208 просмотра
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
Эксклюзив
08:56 • 49035 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
08:21 • 28403 просмотра
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
20 ноября, 07:57 • 25618 просмотра
В Тернополе 22 человека до сих пор ищут после российского удара - ЗеленскийVideo
20 ноября, 07:11 • 43615 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto
Эксклюзив
20 ноября, 06:00 • 37984 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.2м/с
92%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны20 ноября, 08:01 • 34179 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения20 ноября, 08:12 • 55719 просмотра
рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго08:40 • 36749 просмотра
План Трампа по Украине: россия будет платить аренду за Донбасс, но сумма не разглашается - The Telegraph08:42 • 31671 просмотра
Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки рф 19 ноября - МАГАТЭ11:00 • 34949 просмотра
публикации
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации13:38 • 13716 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
Эксклюзив
13:09 • 22460 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах12:24 • 32884 просмотра
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот12:24 • 33237 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
Эксклюзив
08:56 • 49054 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Кислыця
Радослав Сикорский
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 29856 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 53128 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 50587 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 51500 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 56553 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс

Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия

Киев • УНН

 • 22415 просмотра

Политолог Олег Лесной подчеркивает, что все разговоры о мирном плане США ведутся вокруг слухов. Также он обращает внимание, что позиция Украины остается неизменной.

Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия

Администрация Дональда Трампа представила очередной проект "мирного плана" по завершению войны в Украине. Что на самом деле предусматривает американский "план" по прекращению войны, насколько он реалистичен в нынешних условиях и какими могут быть последствия относительно поддержки Украины Соединенными Штатами, рассказал журналистам УНН политолог Олег Лесной.

О чем идет речь в "мирном плане" США 

Как пишет Axios, 28-пунктный план предусматривает, что россия получит фактический контроль над Донбассом, хотя Украина до сих пор контролирует около 12% этих территорий. В то же время территории, из которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и рф не сможет размещать там свои войска. В других регионах, Херсонской и Запорожской, линии контроля в основном останутся замороженными, а часть земель россия вернет после переговоров.

В свою очередь The Telegraph сообщает, что в американском плане Украина сохраняет юридическую собственность над Донбассом, а россия будет платить "арендную плату" за управление регионом. О каких суммах идет речь - непонятно.

"Важно отметить, что соглашение также требует от Украины отказаться от ключевых категорий вооружений и предусматривает сокращение военной помощи США, которая имеет жизненно важное значение для ее обороны, что потенциально может сделать страну уязвимой для будущей агрессии со стороны России", — пишет Financial Times.

Кроме того, на территории Украины не будут допускаться иностранные войска, а Киев больше не будет получать западные дальнобойные вооружения для ударов по рф.

Администрация Трампа дала понять Зеленскому, "что Украина должна принять разработанный США план по прекращению войны", сообщает Reuters.

Однако процесс еще находится на ранней стадии, и возможно, что некоторые из этих сообщений окажутся преждевременными или неточными, а условия могут измениться или все еще находиться в процессе обсуждения.

"Не план, а намерения" 

Политолог Олег Лесной подчеркивает, что все разговоры о мирном плане США ведутся вокруг слухов. Также он обращает внимание, что позиция Украины остается неизменной.

Это не план, это намерения. И эти намерения, если верить американской стороне, они их озвучивают следующим образом: что мы подготовили что-то с российской стороной, проинформировав или не проинформировав украинцев 

- подчеркнул он.

Эксперт напомнил о предыдущих заявлениях США относительно якобы готовых планов, которые впоследствии оказывались фикцией. По его мнению, говорить о плане преждевременно.

То, что мы обсуждаем, или то, что сейчас называется 28 пунктов Виткоффа и Дмитриева, я не согласен с этим формулированием, поскольку я считаю, что это 28 пунктов путина. Виткофф не способен написать, он способен передать бумажку, на которой написано 

- сказал эксперт.

Опасность "плана" 

Политолог обращает внимание на противоречие между предположениями о давлении США и их разрешением Украине бить по территории рф. Он подчеркивает, что эти две линии поведения сложно совместить.

Как могут эти два момента находиться рядом? Когда Соединенные Штаты вроде бы нас пытаются сломать, но в то же время, ломая нас, позволяют нам бить по российской территории американским оружием, чего очень давно не было. Это не стыкуется 

- пояснил политолог.

Встреча советника Трампа Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре 19 ноября была отменена. Как сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника, причина – приезд Зеленского со своим видением, которое рф никогда не примет. 

Это очень страшно, если мы согласимся на то, что сейчас есть. Я делаю категорический вывод, что с этого момента, если мы соглашаемся, а этого не будет, но как сценарий надо отсчитывать начало большой войны в Европе. Колоссально большой, которая не будет локализована на территории Украины. То есть Украина через определенный период с такими требованиями просто перестает существовать, поскольку россия нападает, добивает и идет дальше 

- отметил политолог.

Последствия для отношений с США и Европой

Олег Лесной не ожидает негативных последствий в отношениях между Украиной и США в случае отказа. Он обращает внимание, что Киев уже неоднократно выражал Вашингтону несогласие. Все это не приводило к ухудшению поддержки.

Мы уже очень много раз говорили Соединенным Штатам "нет". Казалось, в Овальном кабинете закончилась история Украины. Нет, не закончилась. Поэтому "нет" - это для нас продолжение диалога. Ситуация, когда о нас без нас поговорили и что-то приняли, не должна повториться, и украинская сторона об этом четко заявляла 

- подчеркнул политолог.

Европа также может воспринять отказ Украины как сигнал о необходимости включиться активнее. Он утверждает, что такие условия являются угрозой и для ЕС.

Есть у нас Венгрия, есть у нас Словакия, которые не изменят позицию в негативную сторону. Британия, Германия, Франция, Польша, Италия и так далее - я думаю, что не изменят в негативном смысле. Скорее такие, как Британия, более активны, и та же Финляндия в общении с Трампом, чтобы такого дальше не делать. Поскольку все понимают, что это капитуляция Украины, что не невыгодна Европе в первую очередь. Они нам очень много могут простить за то, что мы существуем, потому что пока мы существуем, у них есть время. Только мы перестанем существовать, у них времени не будет 

- сказал он.

Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах20.11.25, 14:24 • 32841 просмотр

ЕС "за бортом" плана? 

По словам эксперта, европейские партнеры не привлекались к обсуждениям. Он подчеркивает, что переговоры происходили только между США и россией. Украина и ЕС фактически остались в стороне.

Европейских партнеров не привлекали. Нас тоже вынесли за скобки. Говорят, что могли участвовать Турция или Катар, но это непроверено 

– отметил политолог.

Такая ситуация создает риск принятия решений "об Украине без Украины". Он подчеркивает, что Киев уже заявил о недопустимости этого. Эксперт призывает передать это как ключевой сигнал европейским союзникам.

Каллас: любой мирный план нуждается в украинцах и европейцах «на борту»20.11.25, 12:27 • 1946 просмотров

Мы за скобками вместе с европейцами. Мы должны спросить партнеров: будем просто смотреть или что-то делать? Это очень важный месседж, который мы должны донести до европейских партнеров, и они не останутся в стороне, если мы скажем нет 

- сказал Олег Лесной.

По словам эксперта, нынешние обсуждения нельзя считать реальным планом. Он подчеркивает, что Украина должна реагировать твердо и взвешенно. Эксперт напоминает: согласие на навязанные условия создало бы угрозу для всего континента.

Алла Киосак

Политикапубликации
Война в Украине
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Запорожская область
Financial Times
Reuters
Дональд Трамп
Херсонская область
Финляндия
Франция
Великобритания
Италия
Катар
Европа
Германия
Словакия
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Польша