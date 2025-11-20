Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и России: что говорят в столицах

В Европе отреагировали на сообщения о 28-пунктном плане мирного урегулирования между Россией и Украиной, по сообщениям прессы, разработанном администрацией тайно с РФ. Что говорят в ЕС, Франции, Германии, Польше и Великобритании и других странах, пишет УНН.

Министры иностранных дел Европейского Союза, которые встречались в Брюсселе, как отмечает Reuters, осторожно не комментировали слишком подробно мирный план США, который не был обнародован. "Но они четко дали понять, что не примут требования о карательных уступках со стороны Киева", отмечает Reuters, в целом констатируя, что европейские страны "оттолкнули" такой план.

Европейский Союз

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 20 ноября заявила, что любой план по прекращению войны требует привлечения как украинской, так и европейской сторон.

"Чтобы положить конец этой войне, нужно, чтобы украинцы и европейцы согласились на эти планы", - подчеркнула Каллас.

Каллас: любой мирный план нуждается в украинцах и европейцах «на борту»

Франция

Мир в Украине не должен прийти через "капитуляцию" Киева, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мы хотим мира, украинцы хотят мира, справедливого мира, который уважает суверенитет каждой страны, длительного мира, который не может быть поставлен под сомнение будущей агрессией, но мир не может означать капитуляцию", – как пишет Le Monde, заявил Жан-Ноэль Барро в четверг в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС, ссылаясь на мирный план, разработанный Вашингтоном для прекращения войны.

"Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала, и вы можете себе представить, что украинцы, героически сопротивляющиеся бесконтрольной агрессии со стороны России уже более трех лет, всегда будут отказываться от любой формы капитуляции", - указал министр иностранных дел Франции.

"Мы видим, что сегодня именно Россия Владимира Путина является препятствием для мира", - сказал Барро.

"Принцип мира должен начинаться с прекращения огня на линии соприкосновения, что позволит обсудить вопросы территорий и вопросы гарантий безопасности", - указал глава МИД Франции.

Германия

По словам министра иностранных дел Германии Йоханнеса Вадефуля, которого цитирует Der Spiegel, Германия не знает о вероятных тайных переговорах между США и Россией относительно мирного плана для Украины. Вадефуль заявил журналистам в Берлине, что немецкое правительство не было "проинформировано" о 28-пунктном плане, о котором сообщали американские СМИ. Он подчеркнул, что все международные партнеры продолжают работать над тем, чтобы привести главу Кремля Владимира Путина за стол переговоров.

Вадефуль назвал текущие совместные встречи в Стамбуле важным шагом и подтвердил поддержку Германией этих переговоров. В то же время Германия продолжает настаивать на поддержке Украины, чтобы четко дать понять Путину, что переговорный процесс является единственным вариантом. "Мы постоянно поддерживаем Украину в военном, политическом и экономическом плане", – сказал министр иностранных дел ФРГ.

"Все переговоры о прекращении огня, а также любое дальнейшее мирное развитие событий в Украине могут обсуждаться и согласовываться только с Украиной. И Европа должна быть вовлечена", – как пишет Le Monde, также заявил в четверг Вадефуль, ссылаясь на мирный план, разработанный Вашингтоном для прекращения войны.

Польша

Конечно, мы поддерживаем все усилия для мира, но давайте помнить, что Европа сейчас является главным сторонником Украины, как финансово, так и военно, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед встречей министров Европейского Союза в Брюсселе.

Он добавил, что "безопасность Европы будет повышена или понижена в результате того, как закончится эта война".

Сикорский также ответил на сообщения СМИ относительно 28-пунктного плана США по прекращению войны в Украине.

"Как Европа, мы требуем участия в этих решениях. И, по моему мнению, ограничивать следует не способность жертвы защищаться, а способность агрессора действовать агрессивно", - сказал Сикорский.

Литва

"Я не вижу никакой большой трагедии в том, что есть идеи относительно того, как завершить эту войну; хорошо, что они поступают из Соединенных Штатов", - прокомментировал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, которого цитирует Le Monde.

"Посмотрите на это с положительной стороны: если они над этим работают, это означает, что они преданы делу", - отметил он.

Великобритания

Великобритания заявила, что разделяет цель президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине и призвала Россию вывести свои войска, после сообщений, что "Вашингтон давил на Киев, чтобы тот принял разработанное США рамочное соглашение о мире", сообщает Reuters.

"Россия может сделать это завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение", – сказал представитель Министерства иностранных дел Великобритании, добавив, что Лондон "разделяет желание президента Трампа положить конец этой варварской войне".

Дополнение

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования между Россией и Украиной, разработанный администрацией тайно с РФ. Как утверждают в прессе, план, создававшийся в консультациях с российским посланником, не был детально согласован с украинской стороной.

Как сообщает Reuters, источники сказали, что "предложения включают, среди прочего, сокращение численности вооруженных сил Украины".

Axios, ссылаясь на американского чиновника, сообщило, что "новый план Трампа по прекращению войны в Украине предусматривает предоставление России частей восточной Украины, которые она в настоящее время не контролирует, в обмен на гарантии безопасности США для Украины и Европы от будущей российской агрессии".

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил разработку "перечня потенциальных идей" по прекращению войны РФ против Украины, утверждая при этом об основании на "предложениях обеих сторон этого конфликта".

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отреагировал на "план", указав, что "вспоминаются по меньшей мере два феномена - Госплан (Госплан по-московски) - фабрика нереалистичных планов и ИПСО".