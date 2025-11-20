Каллас: любой мирный план нуждается в украинцах и европейцах «на борту»

Любой план по прекращению войны требует участия как украинской, так и европейской сторон, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас журналистам по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам 20 ноября, пишет УНН.

Подробности

"Мы обсудим Украину. У нас есть очень хороший план, чтобы обсудить очень конкретно, что еще мы можем сделать с "теневым флотом", потому что это действительно влияет на доходы России для финансирования этой войны", - сказала Кая Каллас, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Но, конечно, сейчас мы также обсудим последние новости. То, что мы, как европейцы, всегда поддерживали, это длительный, прочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия для его достижения. Конечно, чтобы любой план сработал, нужны украинцы и европейцы на борту. Это очень очевидно - подчеркнула Каллас.

На вопрос, участвовали ли европейские чиновники каким-либо образом в разработке упомянутых "пакетов" между США и Россией, Каллас сказала: "Насколько мне известно, нет".

На уточнение, считает ли, что только президент США Дональд Трамп может положить конец этой войне, Каллас указала: "Нет".

Чтобы положить конец этой войне, нужно, чтобы украинцы и европейцы согласились на эти планы - подчеркнула Каллас.

"Конечно, Путин мог бы немедленно положить конец этой войне, если бы он просто прекратил бомбить мирных жителей и убивать людей. Но мы не видели никаких уступок с российской стороны. Мы приветствуем все существенные усилия, направленные на прекращение этой войны. Но, как мы уже говорили ранее, это должно быть справедливым и длительным. Это также означает, что украинцы, а также европейцы, соглашаются с этим".

Глава дипломатии ЕС указала, "мы должны понимать, что в этой войне есть один агрессор и одна жертва". "Мы не слышали о каких-либо уступках с российской стороны. Если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы согласиться на безусловное прекращение огня уже некоторое время назад. Тогда как мы снова видим бомбардировки мирных жителей этой ночью. 93% российских целей были гражданской инфраструктурой - школами, больницами, многоквартирными домами - чтобы убить много людей и причинить как можно больше страданий. Такова наша позиция", - отметила Каллас.

Дополнение

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования между Россией и Украиной, разработанный администрацией тайно с РФ. Как утверждают в прессе, план, создававшийся в консультациях с российским посланником, не был детально согласован с украинской стороной.

Как сообщает Reuters, источники сказали, что "предложения включают, среди прочего, сокращение численности вооруженных сил Украины".

Axios, ссылаясь на американского чиновника, сообщило, что "новый план Трампа по прекращению войны в Украине предусматривает предоставление России частей восточной Украины, которые она в настоящее время не контролирует, в обмен на гарантии безопасности США для Украины и Европы от будущей российской агрессии".

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил разработку "перечня потенциальных идей" по прекращению войны РФ против Украины, утверждая при этом о базировании на "предложениях обеих сторон этого конфликта".

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отреагировал на "план", указав, что "вспоминаются по меньшей мере два феномена - Госплан (Госплан на московском) - фабрика нереалистичных планов и ИПСО".