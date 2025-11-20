Каллас: любой мирный план нуждается в украинцах и европейцах «на борту»

$42.090.00
48.740.05
ukenru
Эксклюзив
08:56 • 13118 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
08:40 • 13753 просмотра
рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго
08:21 • 13403 просмотра
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
07:57 • 14282 просмотра
В Тернополе 22 человека до сих пор ищут после российского удара - ЗеленскийVideo
07:11 • 23606 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto
Эксклюзив
06:00 • 27120 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
05:15 • 17633 просмотра
Германия предоставит Украине дальнобойные ракетные системы - Мерц
20 ноября, 04:11 • 18225 просмотра
Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News
19 ноября, 18:10 • 33668 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 47226 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
87%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты в Крыму готовят участников войны против Украины для руководящих должностей - ЦНС20 ноября, 02:00 • 3882 просмотра
"Устранение режима": в Вашингтоне стартовала акция с требованием импичмента Трампа20 ноября, 03:05 • 15373 просмотра
"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны08:01 • 11632 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения08:12 • 17477 просмотра
План Трампа по Украине: россия будет платить аренду за Донбасс, но сумма не разглашается - The Telegraph08:42 • 6008 просмотра
публикации
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
Эксклюзив
08:56 • 13108 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения08:12 • 17599 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto07:11 • 23595 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
Эксклюзив
06:00 • 27113 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 59217 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Марко Рубио
Тимур Миндич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Тернополь
Донецкая область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 20946 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 44589 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 42663 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 44028 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 55717 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Отопление

Каллас: любой мирный план нуждается в украинцах и европейцах «на борту»

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что любой план прекращения войны нуждается в участии Украины и европейских стран. Она подчеркнула, что ЕС поддерживает длительный, прочный и справедливый мир, и приветствует любые усилия для его достижения.

Каллас: любой мирный план нуждается в украинцах и европейцах «на борту»

Любой план по прекращению войны требует участия как украинской, так и европейской сторон, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас журналистам по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам 20 ноября, пишет УНН.

Подробности

"Мы обсудим Украину. У нас есть очень хороший план, чтобы обсудить очень конкретно, что еще мы можем сделать с "теневым флотом", потому что это действительно влияет на доходы России для финансирования этой войны", - сказала Кая Каллас, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Но, конечно, сейчас мы также обсудим последние новости. То, что мы, как европейцы, всегда поддерживали, это длительный, прочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия для его достижения. Конечно, чтобы любой план сработал, нужны украинцы и европейцы на борту. Это очень очевидно

- подчеркнула Каллас.

На вопрос, участвовали ли европейские чиновники каким-либо образом в разработке упомянутых "пакетов" между США и Россией, Каллас сказала: "Насколько мне известно, нет".

На уточнение, считает ли, что только президент США Дональд Трамп может положить конец этой войне, Каллас указала: "Нет".

Чтобы положить конец этой войне, нужно, чтобы украинцы и европейцы согласились на эти планы

- подчеркнула Каллас.

"Конечно, Путин мог бы немедленно положить конец этой войне, если бы он просто прекратил бомбить мирных жителей и убивать людей. Но мы не видели никаких уступок с российской стороны. Мы приветствуем все существенные усилия, направленные на прекращение этой войны. Но, как мы уже говорили ранее, это должно быть справедливым и длительным. Это также означает, что украинцы, а также европейцы, соглашаются с этим".

Глава дипломатии ЕС указала, "мы должны понимать, что в этой войне есть один агрессор и одна жертва". "Мы не слышали о каких-либо уступках с российской стороны. Если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы согласиться на безусловное прекращение огня уже некоторое время назад. Тогда как мы снова видим бомбардировки мирных жителей этой ночью. 93% российских целей были гражданской инфраструктурой - школами, больницами, многоквартирными домами - чтобы убить много людей и причинить как можно больше страданий. Такова наша позиция", - отметила Каллас.

Дополнение

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования между Россией и Украиной, разработанный администрацией тайно с РФ. Как утверждают в прессе, план, создававшийся в консультациях с российским посланником, не был детально согласован с украинской стороной.

Как сообщает Reuters, источники сказали, что "предложения включают, среди прочего, сокращение численности вооруженных сил Украины".

Axios, ссылаясь на американского чиновника, сообщило, что "новый план Трампа по прекращению войны в Украине предусматривает предоставление России частей восточной Украины, которые она в настоящее время не контролирует, в обмен на гарантии безопасности США для Украины и Европы от будущей российской агрессии".

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил разработку "перечня потенциальных идей" по прекращению войны РФ против Украины, утверждая при этом о базировании на "предложениях обеих сторон этого конфликта".

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отреагировал на "план", указав, что "вспоминаются по меньшей мере два феномена - Госплан (Госплан на московском) - фабрика нереалистичных планов и ИПСО".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Марко Рубио
Кайя Каллас
Reuters
Сергей Кислыця
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина