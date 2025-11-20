Рубіо підтвердив розробку "ідей" для припинення війни в Україні: каже, "ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін"

$42.090.00
07:11 • 8466 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 15212 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 13047 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 16090 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 32273 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 46527 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 38718 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 23027 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 52623 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 25157 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
ЗСУ показали збиття мобільною групою ворожої ракети "Калібр" з ПЗРК на ХмельниччиніVideo19 листопада, 22:53 • 13694 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 13637 перегляди
У Тернополі розгорнуті й безперервно функціонують "Пункти незламності" після російської атакиVideo20 листопада, 00:33 • 12661 перегляди
Не "все пропало", а "ми пройдемо цей період": Буданов - про нинішню зиму для України20 листопада, 01:02 • 6252 перегляди
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа03:05 • 5202 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 888 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11 • 8466 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 15212 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 52623 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto19 листопада, 14:12 • 34507 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 13784 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 41121 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 39441 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 40733 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 34163 перегляди
Рубіо підтвердив розробку "ідей" для припинення війни в Україні: каже, "ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін"

Київ • УНН

 • 1244 перегляди

Марко Рубіо підтвердив розробку "переліку потенційних ідей" для припинення війни РФ проти України, ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін. Це відбувається на тлі повідомлень про 28-пунктний план Трампа, що передбачає поступки Росії.

Рубіо підтвердив розробку "ідей" для припинення війни в Україні: каже, "ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін"

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив розробку "переліку потенційних ідей " щодо припинення війни рф проти України, стверджуючи при цьому про ґрунтування на "пропозиціях обох сторін цього конфлікту", про що написав 20 листопада у X, пише УНН.

Припинення складної та смертоносної війни, подібної до тієї, що точиться в Україні, потребує широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. Досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін піти на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми продовжуємо і продовжимо розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни, ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін конфлікту

- написав Рубіо.

Доповнення

Його заява прозвучала на тлі повідомлень у пресі, що президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною, розроблений адміністрацією таємно з рф. Як стверджують у пресі, план, що створювався у консультаціях з російським посланцем, не був детально узгоджений з українською стороною.

Як повідомляє Reuters, джерела сказали, що "пропозиції включають, серед іншого, скорочення чисельності збройних сил України". 

Axios, посилаючись на американського чиновника, повідомило, що "новий план Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає надання росії частин східної України, які вона наразі не контролює, в обмін на гарантії безпеки США для України та Європи від майбутньої російської агресії".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марко Рубіо
Reuters
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна