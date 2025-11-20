Рубіо підтвердив розробку "ідей" для припинення війни в Україні: каже, "ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін"
Київ • УНН
Марко Рубіо підтвердив розробку "переліку потенційних ідей" для припинення війни РФ проти України, ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін. Це відбувається на тлі повідомлень про 28-пунктний план Трампа, що передбачає поступки Росії.
Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив розробку "переліку потенційних ідей " щодо припинення війни рф проти України, стверджуючи при цьому про ґрунтування на "пропозиціях обох сторін цього конфлікту", про що написав 20 листопада у X, пише УНН.
Припинення складної та смертоносної війни, подібної до тієї, що точиться в Україні, потребує широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. Досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін піти на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми продовжуємо і продовжимо розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни, ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін конфлікту
Доповнення
Його заява прозвучала на тлі повідомлень у пресі, що президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною, розроблений адміністрацією таємно з рф. Як стверджують у пресі, план, що створювався у консультаціях з російським посланцем, не був детально узгоджений з українською стороною.
Як повідомляє Reuters, джерела сказали, що "пропозиції включають, серед іншого, скорочення чисельності збройних сил України".
Axios, посилаючись на американського чиновника, повідомило, що "новий план Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає надання росії частин східної України, які вона наразі не контролює, в обмін на гарантії безпеки США для України та Європи від майбутньої російської агресії".