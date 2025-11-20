$42.090.00
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto
Эксклюзив
06:00 • 12681 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
05:15 • 11685 просмотра
Германия предоставит Украине дальнобойные ракетные системы - Мерц
04:11 • 14851 просмотра
Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News
19 ноября, 18:10 • 31340 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 46148 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
19 ноября, 16:01 • 38416 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 51713 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
19 ноября, 14:04 • 25110 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20 • 18104 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Рубио подтвердил разработку "идей" для прекращения войны в Украине: говорит, "основываясь на предложениях обеих сторон"

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

Марко Рубио подтвердил разработку «перечня потенциальных идей» для прекращения войны рф против Украины, основываясь на предложениях обеих сторон. Это происходит на фоне сообщений о 28-пунктном плане Трампа, предусматривающем уступки россии.

Рубио подтвердил разработку "идей" для прекращения войны в Украине: говорит, "основываясь на предложениях обеих сторон"

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил разработку "перечня потенциальных идей" по прекращению войны рф против Украины, утверждая при этом об основании на "предложениях обеих сторон этого конфликта", о чем написал 20 ноября в X, пишет УНН.

Прекращение сложной и смертоносной войны, подобной той, что идет в Украине, требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. Достижение прочного мира потребует от обеих сторон пойти на сложные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы продолжаем и продолжим разрабатывать перечень потенциальных идей для прекращения этой войны, основываясь на предложениях обеих сторон конфликта

- написал Рубио.

Дополнение

Его заявление прозвучало на фоне сообщений в прессе, что президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования между Россией и Украиной, разработанный администрацией тайно с рф. Как утверждают в прессе, план, создававшийся в консультациях с российским посланником, не был детально согласован с украинской стороной.

Как сообщает Reuters, источники сказали, что "предложения включают, среди прочего, сокращение численности вооруженных сил Украины". 

Axios, ссылаясь на американского чиновника, сообщило, что "новый план Трампа по прекращению войны в Украине предусматривает предоставление россии частей восточной Украины, которые она сейчас не контролирует, в обмен на гарантии безопасности США для Украины и Европы от будущей российской агрессии".

Юлия Шрамко

