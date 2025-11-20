Рубио подтвердил разработку "идей" для прекращения войны в Украине: говорит, "основываясь на предложениях обеих сторон"
Киев • УНН
Марко Рубио подтвердил разработку «перечня потенциальных идей» для прекращения войны рф против Украины, основываясь на предложениях обеих сторон. Это происходит на фоне сообщений о 28-пунктном плане Трампа, предусматривающем уступки россии.
Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил разработку "перечня потенциальных идей" по прекращению войны рф против Украины, утверждая при этом об основании на "предложениях обеих сторон этого конфликта", о чем написал 20 ноября в X, пишет УНН.
Прекращение сложной и смертоносной войны, подобной той, что идет в Украине, требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. Достижение прочного мира потребует от обеих сторон пойти на сложные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы продолжаем и продолжим разрабатывать перечень потенциальных идей для прекращения этой войны, основываясь на предложениях обеих сторон конфликта
Дополнение
Его заявление прозвучало на фоне сообщений в прессе, что президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования между Россией и Украиной, разработанный администрацией тайно с рф. Как утверждают в прессе, план, создававшийся в консультациях с российским посланником, не был детально согласован с украинской стороной.
Как сообщает Reuters, источники сказали, что "предложения включают, среди прочего, сокращение численности вооруженных сил Украины".
Axios, ссылаясь на американского чиновника, сообщило, что "новый план Трампа по прекращению войны в Украине предусматривает предоставление россии частей восточной Украины, которые она сейчас не контролирует, в обмен на гарантии безопасности США для Украины и Европы от будущей российской агрессии".