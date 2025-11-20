$42.090.00
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях

Київ • УНН

 • 11445 перегляди

Європейські країни висловили позицію щодо можливого мирного плану США для України та росії, розробленого таємно. Більшість наголошує на необхідності залучення України та Європи до будь-яких мирних домовленостей.

Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях

У Європі відреагували на повідомлення про 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною, за повідомленнями преси, розроблений адміністрацією таємно з рф. Що кажуть у ЄС, Франції, Німеччині, Польщі та Великій Британії та інших країнах, пише УНН.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу, які зустрічалися в Брюсселі, як зазначає Reuters, обережно не коментували надто детально мирний план США, який не був оприлюднений. "Але вони чітко дали зрозуміти, що не приймуть вимоги щодо каральних поступок з боку Києва", зауважує Reuters, у цілому констатуючи, що європейські країни "відштовхнули" такий план.

Європейський Союз

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас 20 листопада заявила, що будь-який план щодо припинення війни потребує залучення як української, так і європейської сторін.

"Щоб покласти край цій війні, потрібно, щоб українці та європейці погодилися на ці плани", - підкреслила Каллас.

Каллас: будь-який мирний план потребує українців та європейців "на борту"20.11.25, 12:27 • 1608 переглядiв

Франція

Мир в Україні не повинен прийти через "капітуляцію" Києва, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Ми хочемо миру, українці хочуть миру, справедливого миру, який поважає суверенітет кожної країни, тривалого миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією, але мир не може означати капітуляцію", – як пише Le Monde, заявив Жан-Ноель Барро у четвер у Брюсселі перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, посилаючись на мирний план, розроблений Вашингтоном для припинення війни.

"Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала, і ви можете собі уявити, що українці, які героїчно чинять опір безконтрольній агресії з боку росії вже понад три роки, завжди відмовлятимуться від будь-якої форми капітуляції", - вказав міністр закордонних справ Франції.

"Ми бачимо, що сьогодні саме росія володимира путіна є перешкодою для миру", - сказав Барро.

"Принцип миру має починатися з припинення вогню на лінії зіткнення, що дозволить обговорити питання територій та питання гарантій безпеки", - вказав голова МЗС Франції.

Німеччина

За словами міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля, якого цитує Der Spiegel, Німеччина не знає про ймовірні таємні переговори між США та росією щодо мирного плану для України. Вадефуль заявив журналістам у Берліні, що німецький уряд не був "проінформований" про 28-пунктний план, про який повідомляли американські ЗМІ. Він наголосив, що всі міжнародні партнери продовжують працювати над тим, щоб привести главу кремля володимира путіна за стіл переговорів.

Вадефуль назвав поточні спільні зустрічі в Стамбулі важливим кроком і підтвердив підтримку Німеччиною цих переговорів. Водночас Німеччина продовжує наголошувати на підтримці України, щоб чітко дати зрозуміти путіну, що переговорний процес є єдиним варіантом. "Ми постійно підтримуємо Україну у військовому, політичному та економічному плані", – сказав міністр закордонних справ ФРН.

"Усі переговори щодо припинення вогню, а також будь-який подальший мирний розвиток подій в Україні можуть обговорюватися та узгоджуватися лише з Україною. І Європа має бути залучена", – як пише Le Monde, також заявив у четвер Вадефуль, посилаючись на мирний план, розроблений Вашингтоном для припинення війни.

Польща

Звичайно, ми підтримуємо всі зусилля для миру, але пам'ятаймо, що Європа наразі є головним прихильником України, як фінансово, так і військово, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед зустріччю міністрів Європейського Союзу в Брюсселі.

Він додав, що "безпека Європи буде підвищена або знижена в результаті того, як закінчиться ця війна".

Сікорський також відповів на повідомлення ЗМІ щодо 28-пунктного плану США щодо припинення війни в Україні.

"Як Європа, ми вимагаємо участі в цих рішеннях. І, на мою думку, обмежувати слід не здатність жертви захищатися, а здатність агресора діяти агресивно", - сказав Сікорський.

Литва

"Я не бачу жодної великої трагедії в тому, що є ідеї щодо того, як завершити цю війну; добре, що вони надходять зі Сполучених Штатів", - прокоментував міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, якого цитує Le Monde.

"Подивіться на це з позитивного боку: якщо вони над цим працюють, це означає, що вони віддані справі", - зазначив він.

Велика Британія

Велика Британія заявила, що поділяє мету президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні та закликала росію вивести свої війська, після повідомлень, що "Вашингтон тиснув на Київ, щоб той прийняв розроблену США рамкову угоду про мир", повідомляє Reuters.

"росія може зробити це завтра, вивівши свої війська та припинивши незаконне вторгнення", – сказав речник Міністерства закордонних справ Великої Британії, додавши, що Лондон "поділяє бажання президента Трампа покласти край цій варварській війні".

Доповнення

Раніше американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною, розроблений адміністрацією таємно з рф. Як стверджують у пресі, план, що створювався у консультаціях з російським посланцем, не був детально узгоджений з українською стороною.

Як повідомляє Reuters, джерела сказали, що "пропозиції включають, серед іншого, скорочення чисельності збройних сил України". 

Axios, посилаючись на американського чиновника, повідомило, що "новий план Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає надання росії частин східної України, які вона наразі не контролює, в обмін на гарантії безпеки США для України та Європи від майбутньої російської агресії".

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив розробку "переліку потенційних ідей " щодо припинення війни рф проти України, стверджуючи при цьому про ґрунтування на "пропозиціях обох сторін цього конфлікту".

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця відреагував на "план", вказавши, що "спадає на думку щонайменше два феномени - Держплан (Госплан московською) - фабрика нереалістичних планів і ІПСО".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини СвітуПублікації
Війна в Україні
Володимир Путін
Марко Рубіо
Кая Каллас
Радослав Сікорський
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Франція
Литва
Стамбул
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін
Польща