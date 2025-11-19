Україна завтра на засіданні Радбезу ООН розповість про жахливе вбивство рф десятків жителів Тернополя - МЗС
Київ • УНН
Завтра Україна підніме на засіданні Ради Безпеки ООН питання жахливого вбивства Росією 25 мирних жителів Тернополя, включаючи трьох дітей. Глава МЗС Андрій Сибіга закликав до засудження, справедливості та рішучої відповіді, а також до надання додаткових засобів протиповітряної оборони.
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що завтра на засіданні Ради Безпеки ООН Україна винесе на передній план жахливе вбивство росією десятків жителів Тернополя, передає УНН.
Завтра на засіданні Ради Безпеки ООН Україна винесе на передній план жахливе вбивство Росією щонайменше 25 людини, включаючи 3 дітей, у Тернополі. Ми закликаємо до засудження, справедливості та рішучої відповіді
Глава МЗС додав, що Україна вже звернулася до партнерів та міжнародних організацій, повідомивши про наслідки удару.
На тлі такої жорстокості ми знову закликаємо надати додаткові засоби протиповітряної оборони та інше обладнання для захисту нашого народу. Я також доручив усім нашим посольствам приспустити прапори та відкрити книги жалоби
Крім того, у МЗС очікують, що завтрашнє засідання Постійної ради ОБСЄ чітко і голосно засудить цю нову хвилю російського терору як чергове грубе порушення всіх принципів Гельсінського заключного акту.
Нагадаємо
У Тернополі внаслідок нічної атаки рф загинуло 25 людей, серед них троє дітей. Ще 73 особи, включаючи 15 дітей, постраждали.