Украина завтра на заседании Совбеза ООН расскажет об ужасном убийстве рф десятков жителей Тернополя - МИД

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что завтра на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на передний план ужасное убийство Россией десятков жителей Тернополя, передает УНН.

Завтра на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на передний план ужасное убийство россией по меньшей мере 25 человек, включая 3 детей, в Тернополе. Мы призываем к осуждению, справедливости и решительному ответу

Глава МИД добавил, что Украина уже обратилась к партнерам и международным организациям, сообщив о последствиях удара.

На фоне такой жестокости мы снова призываем предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны и другое оборудование для защиты нашего народа. Я также поручил всем нашим посольствам приспустить флаги и открыть книги скорби