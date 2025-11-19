Украина завтра на заседании Совбеза ООН расскажет об ужасном убийстве рф десятков жителей Тернополя - МИД
Киев • УНН
Завтра Украина поднимет на заседании Совета Безопасности ООН вопрос ужасного убийства россией 25 мирных жителей Тернополя, включая троих детей. Глава МИД Андрей Сибига призвал к осуждению, справедливости и решительному ответу, а также к предоставлению дополнительных средств противовоздушной обороны.
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что завтра на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на передний план ужасное убийство Россией десятков жителей Тернополя, передает УНН.
Завтра на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на передний план ужасное убийство россией по меньшей мере 25 человек, включая 3 детей, в Тернополе. Мы призываем к осуждению, справедливости и решительному ответу
Глава МИД добавил, что Украина уже обратилась к партнерам и международным организациям, сообщив о последствиях удара.
На фоне такой жестокости мы снова призываем предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны и другое оборудование для защиты нашего народа. Я также поручил всем нашим посольствам приспустить флаги и открыть книги скорби
Кроме того, в МИД ожидают, что завтрашнее заседание Постоянного совета ОБСЕ четко и громко осудит эту новую волну российского террора как очередное грубое нарушение всех принципов Хельсинкского заключительного акта.
Напомним
В Тернополе в результате ночной атаки РФ погибли 25 человек, среди них трое детей. Еще 73 человека, включая 15 детей, пострадали.