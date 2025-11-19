Украина завтра на заседании Совбеза ООН расскажет об ужасном убийстве рф десятков жителей Тернополя - МИД

$42.150.06
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10496 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13604 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20885 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27783 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40185 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22516 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24881 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25228 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22459 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21765 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26623 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14663 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23300 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13450 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 7094 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13587 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23409 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40177 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 59034 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6590 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26695 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39416 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53285 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75111 просмотра
Украина завтра на заседании Совбеза ООН расскажет об ужасном убийстве рф десятков жителей Тернополя - МИД

Киев • УНН

 • 2168 просмотра

Завтра Украина поднимет на заседании Совета Безопасности ООН вопрос ужасного убийства россией 25 мирных жителей Тернополя, включая троих детей. Глава МИД Андрей Сибига призвал к осуждению, справедливости и решительному ответу, а также к предоставлению дополнительных средств противовоздушной обороны.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что завтра на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на передний план ужасное убийство Россией десятков жителей Тернополя, передает УНН.

Завтра на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на передний план ужасное убийство россией по меньшей мере 25 человек, включая 3 детей, в Тернополе. Мы призываем к осуждению, справедливости и решительному ответу

- сообщил Сибига.

Глава МИД добавил, что Украина уже обратилась к партнерам и международным организациям, сообщив о последствиях удара.

На фоне такой жестокости мы снова призываем предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны и другое оборудование для защиты нашего народа. Я также поручил всем нашим посольствам приспустить флаги и открыть книги скорби

- добавил Сибига.

Кроме того, в МИД ожидают, что завтрашнее заседание Постоянного совета ОБСЕ четко и громко осудит эту новую волну российского террора как очередное грубое нарушение всех принципов Хельсинкского заключительного акта.

В Тернополе в результате ночной атаки РФ погибли 25 человек, среди них трое детей. Еще 73 человека, включая 15 детей, пострадали.

Антонина Туманова

