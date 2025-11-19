Атака рф на Тернопіль: кількість загиблих зросла до 21
Київ • УНН
Внаслідок ворожих обстрілів у Тернополі загинула 21 особа, з них 2 дітей, та 66 людей отримали поранення, серед яких 16 дітей. Поліція документує наслідки атаки рф, тривають рятувальні роботи.
Внаслідок атаки рф у Тернополі кількість загиблих людей збільшилася до 21, повідомили у Нацполіції у середу у Telegram, пише УНН.
Станом на 14:00 відомо про 21 загиблу особу, з них 2 — діти, 66 людей отримали поранення (з них 16 дітей)
До рятувальних заходів, як зазначається, залучені співробітники поліції, рятувальники, медики та інші профільні служби. На місці події тривають роботи з розбору завалів, надання допомоги постраждалим.
Нагадаємо
Раніше було відомо про 20 загиблих, серед яких 2 дітей, і 66 постраждалих.
