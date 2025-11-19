Атака рф на Тернополь: число погибших возросло до 21

В результате атаки рф в Тернополе число погибших увеличилось до 21, сообщили в Нацполиции в среду в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на 14:00 известно о 21 погибшем, из них 2 — дети, 66 человек получили ранения (из них 16 детей)