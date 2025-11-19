$42.150.06
11:38 • 5594 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9502 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12612 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20337 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27326 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39568 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22355 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24856 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25216 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22448 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Атака рф на Тернополь: число погибших возросло до 21

Киев • УНН

 • 4238 просмотра

В результате вражеских обстрелов в Тернополе погиб 21 человек, из них 2 детей, и 66 человек получили ранения, среди которых 16 детей. Полиция документирует последствия атаки рф, продолжаются спасательные работы.

Атака рф на Тернополь: число погибших возросло до 21

В результате атаки рф в Тернополе число погибших увеличилось до 21, сообщили в Нацполиции в среду в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на 14:00 известно о 21 погибшем, из них 2 — дети, 66 человек получили ранения (из них 16 детей)

- сообщили в полиции.

К спасательным мероприятиям, как отмечается, привлечены сотрудники полиции, спасатели, медики и другие профильные службы. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов, оказанию помощи пострадавшим.

Напомним

Ранее было известно о 20 погибших, среди которых 2 детей, и 66 пострадавших.

Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на Тернополь19.11.25, 13:26 • 31405 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Тернополь