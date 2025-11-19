Атака рф на Тернополь: число погибших возросло до 21
Киев • УНН
В результате вражеских обстрелов в Тернополе погиб 21 человек, из них 2 детей, и 66 человек получили ранения, среди которых 16 детей. Полиция документирует последствия атаки рф, продолжаются спасательные работы.
В результате атаки рф в Тернополе число погибших увеличилось до 21, сообщили в Нацполиции в среду в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на 14:00 известно о 21 погибшем, из них 2 — дети, 66 человек получили ранения (из них 16 детей)
К спасательным мероприятиям, как отмечается, привлечены сотрудники полиции, спасатели, медики и другие профильные службы. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов, оказанию помощи пострадавшим.
Напомним
Ранее было известно о 20 погибших, среди которых 2 детей, и 66 пострадавших.
