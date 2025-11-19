Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на Тернопіль
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по Тернополю загинуло 20 людей, серед них 2 дитини. Ще 66 осіб, з них 16 дітей, постраждали.
20 людей загинули внаслідок атаки рф на Тернопіль, серед них 2 дітей, 66 людей постраждали, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
Деталі
"До 20 людей, з яких 2 дитини, зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Тернополю", - повідомили у ДСНС.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
"Ще 66 людей постраждали, з них 16 дітей", - вказали у ДСНС.
Надзвичайники, як вказано, врятували 45 осіб.
Через ворожий обстріл, як повідомляється, пошкоджені житлові багатоповерхівки, а також виробничі та складські споруди. Виникли масштабні пожежі.
На місцях працюють 191 фахівець ДСНС, в тому числі спецпідрозділ "Дельта", кінологи та психологи, медики й інші служби міста. Залучено 38 одиниць техніки ДСНС.