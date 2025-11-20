В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Киев • УНН
В Тернополе спасатели обнаружили тело еще одного погибшего человека под завалами. Общее число жертв российского ракетного удара достигло 28, из них трое детей. 94 человека получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести.
В Тернополе спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного погибшего человека после российского ракетного удара. Об этом сообщает ГСЧС в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Общее число жертв возросло до 28, среди них - трое детей.
Ранения получили 94 человека, а 16 - до сих пор считаются без вести пропавшими. Спасательные работы продолжаются.
В ГСЧС отметили, что спасатели продолжают работать на месте трагедии, где в результате российской агрессии был разрушен жилой многоэтажный дом.
Напомним
Из-за ракетного удара россиян по Тернополю известно о 26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка, и 93 травмированных, в том числе 18 детей.
Спасателям удалось спасти 46 человек, среди них 7 детей.
Премьер Юлия Свириденко сообщила, что 18 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
Позже стало известно, что в Тернополе количество лиц, которые не выходили на связь после массированной атаки рф и попадания в жилой дом, уменьшилось до 14. Шестеро жителей сообщили, что находятся в безопасности.