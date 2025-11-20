$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 7322 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10587 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13717 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20948 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27841 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40253 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22536 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24885 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25230 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22461 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала06:32
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствия06:53
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex11:38
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого20 ноября, 15:45
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6674 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26799 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39461 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53329 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75153 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28

Киев • УНН

 • 22461 просмотра

В Тернополе спасатели обнаружили тело еще одного погибшего человека под завалами. Общее число жертв российского ракетного удара достигло 28, из них трое детей. 94 человека получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести.

В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28

В Тернополе спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного погибшего человека после российского ракетного удара. Об этом сообщает ГСЧС в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Общее число жертв возросло до 28, среди них - трое детей.

Ранения получили 94 человека, а 16 - до сих пор считаются без вести пропавшими. Спасательные работы продолжаются.

В ГСЧС отметили, что спасатели продолжают работать на месте трагедии, где в результате российской агрессии был разрушен жилой многоэтажный дом.

Напомним

Из-за ракетного удара россиян по Тернополю известно о 26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка, и 93 травмированных, в том числе 18 детей. 

Спасателям удалось спасти 46 человек, среди них 7 детей. 

Премьер Юлия Свириденко сообщила, что 18 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Позже стало известно, что в Тернополе количество лиц, которые не выходили на связь после массированной атаки рф и попадания в жилой дом, уменьшилось до 14. Шестеро жителей сообщили, что находятся в безопасности. 

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Тернополь