В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28

В Тернополе спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного погибшего человека после российского ракетного удара. Об этом сообщает ГСЧС в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Общее число жертв возросло до 28, среди них - трое детей.

Ранения получили 94 человека, а 16 - до сих пор считаются без вести пропавшими. Спасательные работы продолжаются.

В ГСЧС отметили, что спасатели продолжают работать на месте трагедии, где в результате российской агрессии был разрушен жилой многоэтажный дом.

Напомним

Из-за ракетного удара россиян по Тернополю известно о 26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка, и 93 травмированных, в том числе 18 детей.

Спасателям удалось спасти 46 человек, среди них 7 детей.

Премьер Юлия Свириденко сообщила, что 18 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Позже стало известно, что в Тернополе количество лиц, которые не выходили на связь после массированной атаки рф и попадания в жилой дом, уменьшилось до 14. Шестеро жителей сообщили, что находятся в безопасности.