Ракетний удар рф по Тернополю 19 листопада: прем'єрка заявила, що зниклими безвісти вважаються 18 осіб
Київ • УНН
У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки рф, 18 осіб вважаються зниклими безвісти. Загинуло 26 людей, серед них троє дітей, понад 230 постраждалих звернулися за допомогою.
У Тернополі після масованої атаки рф тривають пошуково-рятувальні роботи, 18 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
На жаль, станом на зараз відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей. Мої співчуття рідним усіх загиблих. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, 18 осіб вважаються зниклими безвісти
За її словами, на місці працює понад 230 рятувальників із 9 регіонів — ДСНС, поліція, медики, волонтери.
Постраждалі отримують необхідну допомога. Звернулися понад 230 осіб.
Крім того, за її словами, у місті діють 4 пункти незламності. Облаштовані пункти обігріву в двох школах. Люди отримують гарячі обіди, воду, підтримку соціальних працівників, психологів і юристів. Допомогу також надають Червоний Хрест, БФ Карітас, БФ Рокада, волонтерські центри та небайдужі мешканці.
Додамо
Свириденко також заявила, що проведені домовленості з ЮНІСЕФ про надання матеріальної допомоги постраждалим сім’ям з дітьми віком від 0-18 років.
Уряд на постійному звʼязку з місцевою та обласною владою. Надамо всю необхідну та можливу підтримку - резюмувала прем'єрка.
Нагадаємо
Внаслідок російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада загинуло 26 людей. Поліцейські та інші екстрені служби цілодобово працюють на місцях влучань.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Тернополі досі невідомо про місцеперебування 22 людей після російського ракетного удару. Їх продовжують шукати.