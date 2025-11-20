Ракетный удар рф по Тернополю 19 ноября: премьер заявила, что пропавшими без вести числятся 18 человек
Киев • УНН
В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы после массированной атаки рф, 18 человек числятся пропавшими без вести. Погибли 26 человек, среди них трое детей, более 230 пострадавших обратились за помощью.
В Тернополе после массированной атаки рф продолжаются поисково-спасательные работы, 18 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
К сожалению, по состоянию на сейчас известно о 26 погибших, среди них трое детей. Мои соболезнования родным всех погибших. Поисково-спасательные работы еще продолжаются, 18 человек считаются пропавшими без вести
По ее словам, на месте работает более 230 спасателей из 9 регионов — ГСЧС, полиция, медики, волонтеры.
Пострадавшие получают необходимую помощь. Обратились более 230 человек.
Кроме того, по ее словам, в городе действуют 4 пункта несокрушимости. Оборудованы пункты обогрева в двух школах. Люди получают горячие обеды, воду, поддержку социальных работников, психологов и юристов. Помощь также оказывают Красный Крест, БФ Каритас, БФ Рокада, волонтерские центры и неравнодушные жители.
Добавим
Свириденко также заявила, что проведены договоренности с ЮНИСЕФ о предоставлении материальной помощи пострадавшим семьям с детьми в возрасте от 0-18 лет.
Правительство на постоянной связи с местными и областными властями. Окажем всю необходимую и возможную поддержку - резюмировала премьер.
Напомним
В результате российской ракетной атаки на Тернополь 19 ноября погибли 26 человек. Полицейские и другие экстренные службы круглосуточно работают на местах попаданий.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Тернополе до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек после российского ракетного удара. Их продолжают искать.