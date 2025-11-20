Ракетный удар рф по Тернополю 19 ноября: премьер заявила, что пропавшими без вести числятся 18 человек

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 6782 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10335 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13408 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20774 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27690 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40069 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22489 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24879 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25226 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22459 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21580 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26357 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14472 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22965 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13252 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 6764 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13394 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23229 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40062 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58956 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6504 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26568 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39382 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53249 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75078 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Ракетный удар рф по Тернополю 19 ноября: премьер заявила, что пропавшими без вести числятся 18 человек

Киев • УНН

 • 4076 просмотра

В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы после массированной атаки рф, 18 человек числятся пропавшими без вести. Погибли 26 человек, среди них трое детей, более 230 пострадавших обратились за помощью.

Ракетный удар рф по Тернополю 19 ноября: премьер заявила, что пропавшими без вести числятся 18 человек

В Тернополе после массированной атаки рф продолжаются поисково-спасательные работы, 18 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

К сожалению, по состоянию на сейчас известно о 26 погибших, среди них трое детей. Мои соболезнования родным всех погибших. Поисково-спасательные работы еще продолжаются, 18 человек считаются пропавшими без вести 

- сообщила Свириденко.

По ее словам, на месте работает более 230 спасателей из 9 регионов — ГСЧС, полиция, медики, волонтеры. 

Пострадавшие получают необходимую помощь. Обратились более 230 человек.

Кроме того, по ее словам, в городе действуют 4 пункта несокрушимости. Оборудованы пункты обогрева в двух школах. Люди получают горячие обеды, воду, поддержку социальных работников, психологов и юристов. Помощь также оказывают Красный Крест, БФ Каритас, БФ Рокада, волонтерские центры и неравнодушные жители.

Добавим

Свириденко также заявила, что проведены договоренности с ЮНИСЕФ о предоставлении материальной помощи пострадавшим семьям с детьми в возрасте от 0-18 лет.

Правительство на постоянной связи с местными и областными властями. Окажем всю необходимую и возможную поддержку - резюмировала премьер.

Напомним

В результате российской ракетной атаки на Тернополь 19 ноября погибли 26 человек. Полицейские и другие экстренные службы круглосуточно работают на местах попаданий.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Тернополе до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек после российского ракетного удара. Их продолжают искать.

Антонина Туманова

Война в Украине
Отопление
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
ЮНИСЕФ
Владимир Зеленский
Тернополь