Шестеро людей у безпеці: кількість зниклих безвісти після атаки рф у Тернополі зменшилася до 14

У Тернополі кількість осіб, які не виходили на зв’язок після масованої атаки рф та влучання у житловий будинок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців повідомили, що перебувають у безпеці, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

У ДСНС наголосили, що рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, де внаслідок російської агресії було зруйновано житлову багатоповерхівку.

За уточненими даними, кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці - йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають і продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини, резюмували у ДСНС.

Нагадаємо

Через ракетний удар росіян по Тернополю відомо про 26 загиблих цивільних, серед яких 3 дитини, та 93 травмованих, у тому числі 18 дітей.

Рятувальникам вдалося врятувати 46 людей, серед них 7 дітей.

Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що 18 осіб досі вважаються зниклими.