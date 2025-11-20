Шесть человек в безопасности: число пропавших без вести после атаки рф в Тернополе уменьшилось до 14
Киев • УНН
В Тернополе уменьшилось количество лиц, не выходивших на связь после массированной атаки рф и попадания в жилой дом, до 14. Шестеро жителей сообщили, что находятся в безопасности.
В Тернополе количество человек, не выходивших на связь после массированной атаки рф и попадания в жилой дом, уменьшилось до 14. Шестеро жителей сообщили, что находятся в безопасности, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В ГСЧС отметили, что спасатели продолжают работать на месте трагедии, где в результате российской агрессии был разрушен жилой многоэтажный дом.
По уточненным данным, количество человек, не выходивших на связь, уменьшилось до 14. Шестеро жителей, о судьбе которых ранее не было информации, сообщили о своем местонахождении и сейчас находятся в безопасности
Аварийно-спасательные работы продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не убедятся, что под обломками не осталось ни одного человека, резюмировали в ГСЧС.
Напомним
Из-за ракетного удара россиян по Тернополю известно о 26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка, и 93 травмированных, в том числе 18 детей.
Спасателям удалось спасти 46 человек, среди них 7 детей.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что 18 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.