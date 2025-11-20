Шесть человек в безопасности: число пропавших без вести после атаки рф в Тернополе уменьшилось до 14

В Тернополе количество человек, не выходивших на связь после массированной атаки рф и попадания в жилой дом, уменьшилось до 14. Шестеро жителей сообщили, что находятся в безопасности, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В ГСЧС отметили, что спасатели продолжают работать на месте трагедии, где в результате российской агрессии был разрушен жилой многоэтажный дом.

По уточненным данным, количество человек, не выходивших на связь, уменьшилось до 14. Шестеро жителей, о судьбе которых ранее не было информации, сообщили о своем местонахождении и сейчас находятся в безопасности