Україна заперечує прийняття мирного плану Трампа щодо припинення війни - Reuters

$42.150.06
48.520.22
ukenru
13:06 • 1734 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:55 • 3336 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини
12:43 • 2990 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 13445 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 13997 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 18468 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 23173 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29423 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 43150 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23123 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.7м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 30499 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 17327 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 28180 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN08:07 • 16233 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 10821 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 13445 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 18468 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 28240 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 43150 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 61368 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 10857 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 30544 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 40648 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 54482 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 76293 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Золото
Ракетний комплекс "Панцир"

Україна заперечує прийняття мирного плану Трампа щодо припинення війни - Reuters

Київ • УНН

 • 680 перегляди

Високопоставлений представник Президента України з питань безпеки заперечив прийняття мирного плану Дональда Трампа. Цей план, розроблений без консультацій з Україною та європейськими союзниками, передбачає російський контроль над частиною українських територій.

Україна заперечує прийняття мирного плану Трампа щодо припинення війни - Reuters

Офіційний Київ заперечує прийняття Україною мирного плану президента США Дональда Трампа щодо припинення війни, де-факто, на користь росії. Про це в інтерв’ю Reuters заявив високопоставлений представник Президента України Володимира Зеленського з питань безпеки, передає УНН.

Деталі

У Вашингтоні заявили, що даний план нібито був розроблений після консультацій з Рустемом Умеровим, секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Однак сам Умєров це заперечує.

Більше того, європейські союзники України заявили, що з ними не консультувалися щодо цього плану. Там додали, що звернулись до Дональда Трампа, щоб отримати пояснення з цього приводу.

Контекст

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною. До того видання Axios повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні.

Даний план передбачає фактичний російський контроль над всією Донецькою і Луганською областями. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і росія не зможе розміщувати там свої війська.

Також план передбачає повернення росіянами частини земель на Херсонщині і Запоріжжі після переговорів.

Згодом видання Axios повідомило, що зустріч радника Трампа Стіва Віткоффа з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі була скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни.

Також згодом Axios опублікувало 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Нагадаємо

Оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс вважає план Трампа щодо України нереалістичним і неприйнятним для Києва. Він зазначив, що цей план не заслуговує на довіру, адже шанси на його втілення в життя є вкрай малими.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав план Дональда Трампа інформаційно-психологічною спецоперацією.

Також видання The Telegraph повідомляє, що згідно плану Трампа росія сплачуватиме оредну плату за фактичний контроль над окупованим Донбасом. Одна сума цієї плати не розголошується.

План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN21.11.25, 10:07 • 16259 переглядiв

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Дейлі телеграф
Донецька область
Рустем Умєров
Луганська область
Запорізька область
Рада національної безпеки і оборони України
Reuters
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Херсонська область
Анкара
Володимир Зеленський
Україна