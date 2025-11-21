Україна заперечує прийняття мирного плану Трампа щодо припинення війни - Reuters

Офіційний Київ заперечує прийняття Україною мирного плану президента США Дональда Трампа щодо припинення війни, де-факто, на користь росії. Про це в інтерв’ю Reuters заявив високопоставлений представник Президента України Володимира Зеленського з питань безпеки, передає УНН.

Деталі

У Вашингтоні заявили, що даний план нібито був розроблений після консультацій з Рустемом Умеровим, секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Однак сам Умєров це заперечує.

Більше того, європейські союзники України заявили, що з ними не консультувалися щодо цього плану. Там додали, що звернулись до Дональда Трампа, щоб отримати пояснення з цього приводу.

Контекст

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною. До того видання Axios повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні.

Даний план передбачає фактичний російський контроль над всією Донецькою і Луганською областями. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і росія не зможе розміщувати там свої війська.

Також план передбачає повернення росіянами частини земель на Херсонщині і Запоріжжі після переговорів.

Згодом видання Axios повідомило, що зустріч радника Трампа Стіва Віткоффа з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі була скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни.

Також згодом Axios опублікувало 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Нагадаємо

Оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс вважає план Трампа щодо України нереалістичним і неприйнятним для Києва. Він зазначив, що цей план не заслуговує на довіру, адже шанси на його втілення в життя є вкрай малими.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав план Дональда Трампа інформаційно-психологічною спецоперацією.

Також видання The Telegraph повідомляє, що згідно плану Трампа росія сплачуватиме оредну плату за фактичний контроль над окупованим Донбасом. Одна сума цієї плати не розголошується.

