Украина отрицает принятие мирного плана Трампа по прекращению войны - Reuters

Официальный Киев отрицает принятие Украиной мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны, де-факто, в пользу россии. Об этом в интервью Reuters заявил высокопоставленный представитель Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности, передает УНН.

Детали

В Вашингтоне заявили, что данный план якобы был разработан после консультаций с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Однако сам Умеров это отрицает.

Более того, европейские союзники Украины заявили, что с ними не консультировались по этому плану. Там добавили, что обратились к Дональду Трампу, чтобы получить объяснения по этому поводу.

Контекст

Президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования между россией и Украиной. До этого издание Axios сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа тайно разрабатывает с россией новый план прекращения войны в Украине.

Данный план предусматривает фактический российский контроль над всей Донецкой и Луганской областями. В то же время территории, с которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и россия не сможет размещать там свои войска.

Также план предусматривает возвращение россиянами части земель в Херсонской и Запорожской областях после переговоров.

Впоследствии издание Axios сообщило, что встреча советника Трампа Стива Уиткоффа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре была отменена из-за "неприемлемого" плана США по прекращению войны.

Также впоследствии Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Напомним

Обозреватель The Telegraph Дэниел ДеПетрис считает план Трампа по Украине нереалистичным и неприемлемым для Киева. Он отметил, что этот план не заслуживает доверия, ведь шансы на его воплощение в жизнь крайне малы.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины, бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал план Дональда Трампа информационно-психологической спецоперацией.

Также издание The Telegraph сообщает, что согласно плану Трампа Россия будет платить арендную плату за фактический контроль над оккупированным Донбассом. Однако сумма этой платы не разглашается.

План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN