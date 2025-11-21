Украина отрицает принятие мирного плана Трампа по прекращению войны - Reuters

$42.150.06
48.520.22
ukenru
14:48 • 564 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
13:06 • 6268 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:43 • 10083 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
11:38 • 19823 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 16733 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 22607 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 24125 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 29585 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 46144 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 23210 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.5м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 34954 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto21 ноября, 06:53 • 20393 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты21 ноября, 08:00 • 33898 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN21 ноября, 08:07 • 19405 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 15433 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 19837 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 22617 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты21 ноября, 08:00 • 34097 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 46150 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 64350 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 15602 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 35130 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 42292 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 56032 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 77784 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Дипломатка

Украина отрицает принятие мирного плана Трампа по прекращению войны - Reuters

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицает принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.

Украина отрицает принятие мирного плана Трампа по прекращению войны - Reuters

Официальный Киев отрицает принятие Украиной мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны, де-факто, в пользу россии. Об этом в интервью Reuters заявил высокопоставленный представитель Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности, передает УНН.

Детали

В Вашингтоне заявили, что данный план якобы был разработан после консультаций с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Однако сам Умеров это отрицает.

Более того, европейские союзники Украины заявили, что с ними не консультировались по этому плану. Там добавили, что обратились к Дональду Трампу, чтобы получить объяснения по этому поводу.

Контекст

Президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования между россией и Украиной. До этого издание Axios сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа тайно разрабатывает с россией новый план прекращения войны в Украине.

Данный план предусматривает фактический российский контроль над всей Донецкой и Луганской областями. В то же время территории, с которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и россия не сможет размещать там свои войска.

Также план предусматривает возвращение россиянами части земель в Херсонской и Запорожской областях после переговоров.

Впоследствии издание Axios сообщило, что встреча советника Трампа Стива Уиткоффа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре была отменена из-за "неприемлемого" плана США по прекращению войны.

Также впоследствии Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Напомним

Обозреватель The Telegraph Дэниел ДеПетрис считает план Трампа по Украине нереалистичным и неприемлемым для Киева. Он отметил, что этот план не заслуживает доверия, ведь шансы на его воплощение в жизнь крайне малы.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины, бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал план Дональда Трампа информационно-психологической спецоперацией.

Также издание The Telegraph сообщает, что согласно плану Трампа Россия будет платить арендную плату за фактический контроль над оккупированным Донбассом. Однако сумма этой платы не разглашается.

План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN21.11.25, 10:07 • 19530 просмотров

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Донецкая область
Рустем Умеров
Луганская область
Запорожская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Reuters
Сергей Кислыця
Дональд Трамп
Херсонская область
Анкара
Владимир Зеленский
Украина