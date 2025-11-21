План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN

Новый план США по прекращению российско-украинской войны стал для европейского дипломатического сообщества полной неожиданностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Европейский дипломат, имя которого не разглашается, заявил, что для украинцев эта идея просто нереальна, тогда как это открывает двери для нового вероятного российского вторжения.

Для любого украинского лидера принять эти условия будет политическим самоубийством, а передача этой укрепленной территории - военным самоубийством - заявил он.

Дипломат также рассказал, что министерства иностранных дел Европы и других стран звонили в Вашингтон, чтобы получить разъяснения по этому плану, но им ответили, что они также ничего об этом не знают.

Контекст

Президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования между россией и Украиной. До этого издание Axios сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа тайно разрабатывает с россией новый план прекращения войны в Украине.

Данный план предусматривает фактический российский контроль над всей Донецкой и Луганской областями. В то же время территории, с которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и Россия не сможет размещать там свои войска.

Также план предусматривает возвращение россиянами части земель в Херсонской и Запорожской областях после переговоров.

Впоследствии издание Axios сообщило, что встреча советника Трампа Стива Виткоффа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре была отменена из-за "неприемлемого" плана США по прекращению войны.

Также впоследствии Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Напомним

Обозреватель The Telegraph Дэниел ДеПетрис считает план Трампа по Украине нереалистичным и неприемлемым для Киева. Он отметил, что этот план не заслуживает доверия, ведь шансы на его воплощение в жизнь крайне малы.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины, бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал план Дональда Трампа информационно-психологической спецоперацией.

Также издание The Telegraph сообщает, что согласно плану Трампа россия будет платить арендную плату за фактический контроль над оккупированным Донбассом. Однако сумма этой платы не разглашается.