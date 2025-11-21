План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN

$42.150.06
48.520.22
ukenru
05:29 • 11750 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
04:00 • 16755 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
04:07 • 23762 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 15586 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 20091 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 22847 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 21006 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
20 ноября, 17:57 • 29395 просмотра
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
20 ноября, 16:14 • 45803 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
20 ноября, 15:56 • 37928 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.4м/с
96%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
СБУ задержала информаторку ГРУ РФ, которая корректировала российские бомбардировки Лимана20 ноября, 22:52 • 13909 просмотра
оккупанты запускают систему ID MAX для тотальной слежки на ВОТ20 ноября, 23:10 • 15137 просмотра
Тарас Качка возглавит украинскую делегацию в Израиль для развития экономического сотрудничества20 ноября, 23:51 • 7840 просмотра
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну02:58 • 13074 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 13211 просмотра
публикации
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 4622 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины04:07 • 23764 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 50773 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
Эксклюзив
20 ноября, 15:30 • 64372 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации20 ноября, 13:38 • 71201 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Сергей Лысак
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Донецкая область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 13356 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 34925 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 48953 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 70952 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 67341 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нью-Йорк Таймс
Тесла Модель Y
ЧатГПТ

План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN

Киев • УНН

 • 3126 просмотра

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество. Он предусматривает фактический российский контроль над частью территорий, что неприемлемо для Украины и вызывает обеспокоенность у европейских стран.

План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN

Новый план США по прекращению российско-украинской войны стал для европейского дипломатического сообщества полной неожиданностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Европейский дипломат, имя которого не разглашается, заявил, что для украинцев эта идея просто нереальна, тогда как это открывает двери для нового вероятного российского вторжения.

Для любого украинского лидера принять эти условия будет политическим самоубийством, а передача этой укрепленной территории - военным самоубийством

 - заявил он.

Дипломат также рассказал, что министерства иностранных дел Европы и других стран звонили в Вашингтон, чтобы получить разъяснения по этому плану, но им ответили, что они также ничего об этом не знают.

Контекст

Президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования между россией и Украиной. До этого издание Axios сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа тайно разрабатывает с россией новый план прекращения войны в Украине.

Данный план предусматривает фактический российский контроль над всей Донецкой и Луганской областями. В то же время территории, с которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и Россия не сможет размещать там свои войска.

Также план предусматривает возвращение россиянами части земель в Херсонской и Запорожской областях после переговоров.

Впоследствии издание Axios сообщило, что встреча советника Трампа Стива Виткоффа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре была отменена из-за "неприемлемого" плана США по прекращению войны.

Также впоследствии Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Напомним

Обозреватель The Telegraph Дэниел ДеПетрис считает план Трампа по Украине нереалистичным и неприемлемым для Киева. Он отметил, что этот план не заслуживает доверия, ведь шансы на его воплощение в жизнь крайне малы.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины, бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал план Дональда Трампа информационно-психологической спецоперацией.

Также издание The Telegraph сообщает, что согласно плану Трампа россия будет платить арендную плату за фактический контроль над оккупированным Донбассом. Однако сумма этой платы не разглашается.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Сергей Кислыця
Дональд Трамп
Херсонская область
Анкара
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина