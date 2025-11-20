План Трампа щодо України є нереалістичним, а шанси на його втілення в життя є вкрай малими - The Telegraph
Оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс вважає, що "мирний" план Дональда Трампа щодо війни в Україні є нереалістичним і неприйнятним для Києва. Він передбачає територіальні поступки з боку України та фактичний контроль росії над Донбасом.
"Мирний" план президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, який передбачає територіальні і інші поступки з боку України, не заслуговує на довіру, адже шанси на його втілення в життя є вкрай малими. Про це повідомляє оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс, передає УНН.
Деталі
Головне питання полягає в тому, наскільки цей план можна порівняти з реальним станом речей з реальністю - для скепсису є реальні підстави. Як зазначив аналітик, метою даного плану є пом'якшити заперечення України щодо інших пунктів плану (зокрема, питання територіальної цілісності) і утримати росію від відновлення війни у зручний для кремля час.
Водночас для України поступки, на які очікують в адміністрації Трампа, є неприйнятними. Якщо у Вашингтоні вважають, що втрата Покровська, а разом з ним - всієї Донецької і Луганської областей - це питання часу, то в Києві вважають такі прогнози не лише поразкою, а й неповагою до жертв як серед військових, так і серед цивільних.
Також пропозиція Трампа, на думку Деніела ДеПетріса, для України є більше ніж дивною.
По-перше, це суперечить усій ідеї Трампа про те, що він відмовляється від зобов'язань із гарантування безпеки, які не слід вимагати від американських військових.
По-друге, за словами аналітика, включення України під американську "парасольку" безпеки нічим не відрізнятиметься від пропозиції Києву членства в НАТО.
Контекст
Видання Axios повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні.
Це ж видання згодом повідомило, що зустріч радника Трампа Стіва Віткоффа з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі була скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни.
28-пунктний план нібито передбачає, що росія отримає фактичний контроль над Донбасом. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і рф не зможе розміщувати там свої війська. В інших регіонах - зокрема, у Херсонській та Запорізькій областях, лінії контролю здебільшого залишаться замороженими, а частину земель росія поверне після переговорів.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною.