План Трампа по Украине нереалистичен, а шансы на его воплощение в жизнь крайне малы - The Telegraph
Киев • УНН
Обозреватель The Telegraph Дэниел ДеПетрис считает, что "мирный" план Дональда Трампа по войне в Украине нереалистичен и неприемлем для Киева. Он предусматривает территориальные уступки со стороны Украины и фактический контроль россии над Донбассом.
"Мирный" план президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, который предусматривает территориальные и другие уступки со стороны Украины, не заслуживает доверия, ведь шансы на его воплощение в жизнь крайне малы. Об этом сообщает обозреватель The Telegraph Дэниел ДеПетрис, передает УНН.
Детали
Главный вопрос заключается в том, насколько этот план сопоставим с реальным положением вещей с реальностью – для скепсиса есть реальные основания. Как отметил аналитик, целью данного плана является смягчить возражения Украины относительно других пунктов плана (в частности, вопроса территориальной целостности) и удержать россию от возобновления войны в удобное для Кремля время.
В то же время для Украины уступки, которые ожидаются в администрации Трампа, неприемлемы. Если в Вашингтоне считают, что потеря Покровска, а вместе с ним – всей Донецкой и Луганской областей - это вопрос времени, то в Киеве считают такие прогнозы не только поражением, но и неуважением к жертвам как среди военных, так и среди гражданских.
Также предложение Трампа, по мнению Дэниела ДеПетриса, для Украины более чем странно.
Во-первых, это противоречит всей идее Трампа о том, что он отказывается от обязательств по обеспечению безопасности, которые не следует требовать от американских военных.
Во-вторых, по словам аналитика, включение Украины под американский "зонтик" безопасности ничем не будет отличаться от предложения Киеву членства в НАТО.
Контекст
Издание Axios сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа тайно разрабатывает с Россией новый план прекращения войны в Украине.
Это же издание впоследствии сообщило, что встреча советника Трампа Стива Уиткоффа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре была отменена из-за "неприемлемого" плана США по прекращению войны.
28-пунктный план якобы предусматривает, что россия получит фактический контроль над Донбассом. В то же время территории, из которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и рф не сможет размещать там свои войска. В других регионах – в частности, в Херсонской и Запорожской областях, линии контроля в основном останутся замороженными, а часть земель россия вернет после переговоров.
Напомним
Президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования между Россией и Украиной.