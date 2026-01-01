$42.350.03
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї
П'яного "Санту" на Mercedes затримали у новорічну ніч біля Рівного

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Біля Рівного патрульні зупинили Mercedes-Benz, за кермом якого був нетверезий чоловік у костюмі Санта-Клауса. Огляд алкотестером показав 2,25 проміле, автівку евакуювали.

П'яного "Санту" на Mercedes затримали у новорічну ніч біля Рівного

У новорічну ніч біля Рівного патрульні зупинили Mercedes-Benz, за кермом якого був нетверезий чоловік у костюмі Санта-Клауса. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Олексій Білошицький, передає УНН.

Ніч, комендантська година та Mercedes-Benz, що рухався об’їзною дорогою Рівного. Автомобіль викликав закономірну реакцію в патрульних — його зупинили для з’ясування обставин. За кермом — чоловік у костюмі Санта-Клауса, але з одним нюансом: ознаки святкування явно змішалися з ознаками алкогольного сп’яніння 

- повідомив Білошицький.

За його словами, огляд за допомогою алкотестера показав 2,25 проміле. На цьому мандрівка "Санти" завершилася: на керманича склали відповідні матеріали, а автівку евакуювали на арештмайданчик.

Крім того, як повідомив Білошицький, загалом за новорічну ніч поліцейські склали 135 адміністративних протоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. 

Нетверезий водій Porsche Cayenne влаштував стрілянину після ДТП у Києві, його затримали - поліція26.11.25, 10:14 • 3804 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Новий рік
Олексій Білошицький
Національна поліція України
Рівне