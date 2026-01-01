П'яного "Санту" на Mercedes затримали у новорічну ніч біля Рівного

У новорічну ніч біля Рівного патрульні зупинили Mercedes-Benz, за кермом якого був нетверезий чоловік у костюмі Санта-Клауса. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Олексій Білошицький, передає УНН.

Ніч, комендантська година та Mercedes-Benz, що рухався об’їзною дорогою Рівного. Автомобіль викликав закономірну реакцію в патрульних — його зупинили для з’ясування обставин. За кермом — чоловік у костюмі Санта-Клауса, але з одним нюансом: ознаки святкування явно змішалися з ознаками алкогольного сп’яніння - повідомив Білошицький.

За його словами, огляд за допомогою алкотестера показав 2,25 проміле. На цьому мандрівка "Санти" завершилася: на керманича склали відповідні матеріали, а автівку евакуювали на арештмайданчик.

Крім того, як повідомив Білошицький, загалом за новорічну ніч поліцейські склали 135 адміністративних протоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

