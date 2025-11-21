$42.150.06
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - Зеленський

Київ • УНН

 • 2920 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може зіткнутися зі складним вибором: втратити гідність або ризикнути втратою ключового партнера. Він наголосив, що його відповідь була дана 20 травня 2019 року, коли він зобов'язався захищати суверенітет та незалежність України.

Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до народу, передає УНН.

Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики. Життя без свободи, гідності і справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі 

- сказав Президент.

За словами Зеленського, від України чекатимуть відповідь.

Від нас чекають відповідь, але я її дав 20 травня 2019 року, коли сказав, що зобов'язуюсь захищати суверенітет та незалежність України 

- наголосив Глава держави.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що європейські лідери - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і британський прем'єр-міністр Кір Стармер - мали провести телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським щодо "плану США та росії щодо припинення війни в Україні", а в суботу у ПАР європейські лідери проведуть зустріч у межах зустрічі G20, "щоб намітити подальші кроки".

Контекст

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Зеленський у четвер повідомив міністру армії США Діну Дрісколлу, що готовий співпрацювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання в Україні. 

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що план завершення війни в Україні, який підтримує Дональд Трамп, постійно змінюється, але він є хорошим для обох сторін. США працюють над його реалізацією та ведуть переговори з Україною та росією.

Антоніна Туманова

