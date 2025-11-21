Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може зіткнутися зі складним вибором: втратити гідність або ризикнути втратою ключового партнера. Він наголосив, що його відповідь була дана 20 травня 2019 року, коли він зобов'язався захищати суверенітет та незалежність України.