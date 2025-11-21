Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может столкнуться со сложным выбором: потерять достоинство или рискнуть потерей ключевого партнера. Он подчеркнул, что его ответ был дан 20 мая 2019 года, когда он обязался защищать суверенитет и независимость Украины.