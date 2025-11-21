Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может столкнуться со сложным выбором: потерять достоинство или рискнуть потерей ключевого партнера. Он подчеркнул, что его ответ был дан 20 мая 2019 года, когда он обязался защищать суверенитет и независимость Украины.
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к народу, передает УНН.
Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости и чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды
По словам Зеленского, от Украины будут ждать ответа.
От нас ждут ответа, но я его дал 20 мая 2019 года, когда сказал, что обязуюсь защищать суверенитет и независимость Украины
Напомним
Ранее сообщалось, что европейские лидеры - канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер - должны были провести телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно "плана США и России по прекращению войны в Украине", а в субботу в ЮАР европейские лидеры проведут встречу в рамках встречи G20, "чтобы наметить дальнейшие шаги".
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
Зеленский в четверг сообщил министру армии США Дину Дрисколлу, что готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования в Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что план завершения войны в Украине, который поддерживает Дональд Трамп, постоянно меняется, но он является хорошим для обеих сторон. США работают над его реализацией и ведут переговоры с Украиной и Россией.