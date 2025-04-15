Мітч МакКоннелл

Кеш Пател затверджений директором ФБР з мінімальною перевагою в Сенаті 51-49. Призначення відбулося на тлі масштабних змін у бюро після повернення Трампа в Білий дім.
Сенат США з перевагою у 4 голоси затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я. Юрист-еколог без медичного досвіду очолить систему охорони здоров'я США попри критику його поглядів щодо вакцинації.
Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з представниками команди Дональда Трампа для обговорення планів росії. Також відбулися зустрічі з високопосадовцями США та представниками бізнесу.
Канада вивчає можливість запровадження тарифів на товари зі США у відповідь на погрозу Трампа ввести 25% мито. Щоденний торговий обіг між країнами становить 2,7 млрд доларів, а Канада є головним експортером для 36 штатів США.
Джон Тун став новим лідером фракції Республіканської партії в Сенаті США, перемігши кандидата від прихильників Трампа. Сенатори продемонстрували незалежність від майбутнього президента, обравши досвідченого політика.
Дональд Трамп закликав сенаторів-республіканців відмовитися від тривалого процесу затвердження кандидатур його майбутньої адміністрації. Три сенатори, що претендують на посаду лідера республіканців у Сенаті, підтримали цю ініціативу.
Під час візиту до США Зеленський окреслив план перемоги та просив дозволу на використання ракет великої дальності.
Президент України Зеленський зустрінеться з лідерами обох партій у Сенаті та Палаті представників США 26 вересня. Обговорюватимуться питання підтримки України та її потреби у протистоянні з росією.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступить на спільному засіданні Конгресу США 24 липня, щоб "розповісти правду" про війну Ізраїлю проти ХАМАС в секторі Гази на тлі напружених відносин з президентом Джо Байденом.
Президент Зеленський провів телефонні розмови з лідерами Конгресу США, подякувавши їм за військову допомогу Україні та обговоривши необхідність подальшого розвитку систем протиповітряної оборони та дальнього радіолокаційного контролю.
Президент Зеленський висловив глибоку вдячність Сенату США за схвалення життєво важливої допомоги Україні, подякувавши лідерам обох партій за сильну двопартійну підтримку.
Сенат США ухвалив законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95,3 млрд, який президент Байден обіцяє негайно підписати, щоб розпочати відправку зброї та обладнання в Україну вже цього тижня.
Очікується, що Сенат США проголосує і затвердить великий пакет допомоги Україні та іншим союзникам США на суму 95 мільярдів доларів, з яких 61 мільярд призначено для України, після того, як Палата представників ухвалила його за двопартійної підтримки.
Посол України в США Оксана Маркарова подякувала Палаті представників за ухвалення законопроекту про допомогу Україні, пообіцявши продовжувати докладати зусиль для перемоги України, яка необхідна для того, щоб світ жив за принципом верховенства права.
Під час свого візиту до США прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив розблокування військової та фінансової допомоги, американські інвестиції в українську економіку та використання заморожених російських активів.
Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити пакет допомоги Україні та Ізраїлю, схвалений Сенатом.
У світлі нападу Ірану на Ізраїль Палата представників Конгресу США наступного тижня відмовиться від раніше оголошеного графіка, щоб розглянути законопроєкт на підтримку Ізраїлю.
З відставкою Макконнелла з посади лідера республіканців у Сенаті Україна втрачає важливого союзника в ухваленні двопартійних пакетів допомоги.
Сенатор Мітч Макконнелл з Кентуккі оголосив, що піде у відставку з посади лідера республіканців у Сенаті в листопаді 2024 року після майже двох десятиліть на цій посаді.
Президент Байден наголосив на нагальній необхідності продовження підтримки Конгресом України проти російського вторгнення та ухвалення двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку для фінансування оборони та гуманітарної допомоги парнерам, і Україні зокрема.
Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, щоб обговорити надання додаткового фінансування Україні та запобігання закриття уряду.
Міністр закордонних справ України висловив вдячність за схвалення Сенатом США понад 60 мільярдів доларів допомоги і заявив, що продовження допомоги допоможе врятувати життя від російського терору та протидії агресії.
Сенат США затвердив понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, яка, за словами президента Зеленського, дозволить рятувати життя людей від російського терору.
Законопроект про фінансування України та Ізраїлю залишається під загрозою провалу через республіканські міжусобиці у США.
Канікули в Конгресі США залишають невирішеними такі питання, як допомога Україні та безпека кордонів, що робить січень непростим.
Міністр оборони України Рустем Умеров впевнений, що Україна звільнить Крим у 2024 році, і запевняє у подальшій військовій підтримці України з боку США. Обидві політичні партії США підтримують Україну в боротьбі з "силами зла".
Данілов оптимістично налаштований на те, що Конгрес США схвалить фінансування допомоги Україні в січні, після запевнень американських лідерів і двопартійних зусиль.
США надають Україні значну військову та економічну підтримку, включаючи зусилля по боротьбі з корупцією та залученню інвестицій для зміцнення демократії та економіки України.
У січні Конгрес США повернеться до питання допомоги Україні, а Шумер і Макконнелл заявлять про прогрес у переговорах, але визнають, що є невирішені питання. Вони мають на меті розглянути питання національної безпеки, включаючи підтримку союзників, таких як Україна, після виходу з кризи.
Лідери Сенату працюють над компромісом щодо безпеки кордонів та допомоги Україні, але їм доведеться вести важкі переговори, і голосування, ймовірно, буде відкладено до закінчення канікул.