Мітч МакКоннелл

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22683 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 145305 перегляди

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194435 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77117 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Сенат США призначив прихильника Трампа новим директором ФБР

Кеш Пател затверджений директором ФБР з мінімальною перевагою в Сенаті 51-49. Призначення відбулося на тлі масштабних змін у бюро після повернення Трампа в Білий дім.

Новини Світу • 20 лютого, 21:21 • 26295 перегляди

Сенат США затвердив Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я попри критику

Сенат США з перевагою у 4 голоси затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я. Юрист-еколог без медичного досвіду очолить систему охорони здоров'я США попри критику його поглядів щодо вакцинації.

Новини Світу • 13 лютого, 19:39 • 24400 перегляди

Єрмак та представники команди Трампа обговорили плани рф та як їх зірвати

Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з представниками команди Дональда Трампа для обговорення планів росії. Також відбулися зустрічі з високопосадовцями США та представниками бізнесу.

Політика • 6 грудня, 08:13 • 18300 перегляди

Канада вже вивчає тарифи на певні товари з США після погроз Трампа запровадити мита

Канада вивчає можливість запровадження тарифів на товари зі США у відповідь на погрозу Трампа ввести 25% мито. Щоденний торговий обіг між країнами становить 2,7 млрд доларів, а Канада є головним експортером для 36 штатів США.

Економіка • 28 листопада, 08:33 • 15790 перегляди

Республіканці в Сенаті США обрали нового лідера всупереч бажанню Трампа

Джон Тун став новим лідером фракції Республіканської партії в Сенаті США, перемігши кандидата від прихильників Трампа. Сенатори продемонстрували незалежність від майбутнього президента, обравши досвідченого політика.

Новини Світу • 13 листопада, 18:54 • 20292 перегляди

Трамп хоче скоротити процес затвердження Сенатом кандидатур

Дональд Трамп закликав сенаторів-республіканців відмовитися від тривалого процесу затвердження кандидатур його майбутньої адміністрації. Три сенатори, що претендують на посаду лідера республіканців у Сенаті, підтримали цю ініціативу.

Новини Світу • 11 листопада, 11:29 • 16189 перегляди

У Білому домі збираються "трохи глибше вивчити" наданий Зеленським план перемоги найближчими тижнями

Під час візиту до США Зеленський окреслив план перемоги та просив дозволу на використання ракет великої дальності.

Війна • 27 вересня, 09:21 • 17293 перегляди

У Сенаті та Палаті представників США анонсували на сьогодні двопартійні зустрічі з Зеленським

Президент України Зеленський зустрінеться з лідерами обох партій у Сенаті та Палаті представників США 26 вересня. Обговорюватимуться питання підтримки України та її потреби у протистоянні з росією.

Політика • 26 вересня, 08:50 • 72831 перегляди

Нетаньягу виступить у Конгресі США 24 липня: розповість "правду" про війну в Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступить на спільному засіданні Конгресу США 24 липня, щоб "розповісти правду" про війну Ізраїлю проти ХАМАС в секторі Гази на тлі напружених відносин з президентом Джо Байденом.

Новини Світу • 7 червня, 05:50 • 21247 перегляди

Чергові оборонні пакети важливо направити в Україну якомога швидше: Зеленський поговорив зі спікером Палати представників і лідерами Сенату США

Президент Зеленський провів телефонні розмови з лідерами Конгресу США, подякувавши їм за військову допомогу Україні та обговоривши необхідність подальшого розвитку систем протиповітряної оборони та дальнього радіолокаційного контролю.

Війна • 25 квітня, 17:03 • 22635 перегляди

Зеленський висловив подяку: Сенат США схвалив життєво важливу допомогу Україні

Президент Зеленський висловив глибоку вдячність Сенату США за схвалення життєво важливої допомоги Україні, подякувавши лідерам обох партій за сильну двопартійну підтримку.

Війна • 24 квітня, 02:40 • 25701 перегляди

Байден обіцяє негайно підписати законопроект, ухвалений Сенатом, щоб якнайшвидше відновити військову допомогу Україні

Сенат США ухвалив законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95,3 млрд, який президент Байден обіцяє негайно підписати, щоб розпочати відправку зброї та обладнання в Україну вже цього тижня.

Війна • 24 квітня, 02:19 • 114100 перегляди

Сенат США сьогодні планує голосування щодо допомоги Україні після багатомісячної затримки у Палаті представників

Очікується, що Сенат США проголосує і затвердить великий пакет допомоги Україні та іншим союзникам США на суму 95 мільярдів доларів, з яких 61 мільярд призначено для України, після того, як Палата представників ухвалила його за двопартійної підтримки.

Війна • 23 квітня, 08:51 • 25261 перегляди

Посолка України в США відреагувала на схвалення Палатою представників допомоги Україні

Посол України в США Оксана Маркарова подякувала Палаті представників за ухвалення законопроекту про допомогу Україні, пообіцявши продовжувати докладати зусиль для перемоги України, яка необхідна для того, щоб світ жив за принципом верховенства права.

Війна • 20 квітня, 18:24 • 99394 перегляди

Ми нарешті побачили зрушення у питанні розблокування допомоги від США - Шмигаль

Під час свого візиту до США прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив розблокування військової та фінансової допомоги, американські інвестиції в українську економіку та використання заморожених російських активів.

Війна • 19 квітня, 00:57 • 50114 перегляди

Байден заявив про "термінову необхідність" ухвалення Конгресом пакету допомоги Ізраїлю та Україні

Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити пакет допомоги Україні та Ізраїлю, схвалений Сенатом.

Війна • 15 квітня, 09:49 • 19042 перегляди

Конгрес США наступного тижня розгляне законопроєкт на підтримку Ізраїлю

У світлі нападу Ірану на Ізраїль Палата представників Конгресу США наступного тижня відмовиться від раніше оголошеного графіка, щоб розглянути законопроєкт на підтримку Ізраїлю.

Політика • 14 квітня, 08:05 • 98599 перегляди

Після заяви про відставку Макконнелла, Україна втрачає одного з основних прихильників серед республіканців у Сенаті

З відставкою Макконнелла з посади лідера республіканців у Сенаті Україна втрачає важливого союзника в ухваленні двопартійних пакетів допомоги.

Війна • 29 лютого, 09:14 • 24713 перегляди

Сенатор Мітч Макконнелл йде у відставку з поста лідера республіканців

Сенатор Мітч Макконнелл з Кентуккі оголосив, що піде у відставку з посади лідера республіканців у Сенаті в листопаді 2024 року після майже двох десятиліть на цій посаді.

Новини Світу • 29 лютого, 08:24 • 22468 перегляди

У Білому Домі підсумували результати зустрічі в Овальному кабінеті

Президент Байден наголосив на нагальній необхідності продовження підтримки Конгресом України проти російського вторгнення та ухвалення двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку для фінансування оборони та гуманітарної допомоги парнерам, і Україні зокрема.

Політика • 27 лютого, 19:46 • 83936 перегляди

У вівторок Байден прийме лідерів Конгресу для переговорів про витрати та фінансування України

Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, щоб обговорити надання додаткового фінансування Україні та запобігання закриття уряду.

Політика • 26 лютого, 01:45 • 34451 перегляди

"Сигнал непохитної двопартійної підтримки": Кулеба відреагував на схвалення Сенатом США пакету допомоги Україні

Міністр закордонних справ України висловив вдячність за схвалення Сенатом США понад 60 мільярдів доларів допомоги і заявив, що продовження допомоги допоможе врятувати життя від російського терору та протидії агресії.

Політика • 13 лютого, 12:59 • 69355 перегляди

"Подальша допомога США дає змогу рятувати життя від російського терору": Зеленський відреагував на схвалення Сенатом підтримки України

Сенат США затвердив понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, яка, за словами президента Зеленського, дозволить рятувати життя людей від російського терору.

Війна • 13 лютого, 12:17 • 33534 перегляди

"Напруга дуже висока": через внутрішньо-політичну боротьбу законопроект щодо фінансування для України залишається на межі провалу

Законопроект про фінансування України та Ізраїлю залишається під загрозою провалу через республіканські міжусобиці у США.

Політика • 6 лютого, 08:37 • 25096 перегляди

Конгрес США пішов на канікули, залишивши питання допомоги Україні та кордону до січня

Канікули в Конгресі США залишають невирішеними такі питання, як допомога Україні та безпека кордонів, що робить січень непростим.

Політика • 21 грудня, 14:12 • 33337 перегляди

Умєров впевнений, що Україна може звільнити Крим вже у 2024 році

Міністр оборони України Рустем Умеров впевнений, що Україна звільнить Крим у 2024 році, і запевняє у подальшій військовій підтримці України з боку США. Обидві політичні партії США підтримують Україну в боротьбі з "силами зла".

Війна • 21 грудня, 12:29 • 38076 перегляди

Сподіваємося на позитивний результат у січні - Данілов про допомогу Україні від США

Данілов оптимістично налаштований на те, що Конгрес США схвалить фінансування допомоги Україні в січні, після запевнень американських лідерів і двопартійних зусиль.

Політика • 21 грудня, 08:49 • 23291 перегляди

У Держдепі США заявили, що допомагають Україні у боротьбі з корупцією

США надають Україні значну військову та економічну підтримку, включаючи зусилля по боротьбі з корупцією та залученню інвестицій для зміцнення демократії та економіки України.

Політика • 20 грудня, 18:11 • 32094 перегляди

Конгрес США не повернеться до питання допомоги Україні до січня

У січні Конгрес США повернеться до питання допомоги Україні, а Шумер і Макконнелл заявлять про прогрес у переговорах, але визнають, що є невирішені питання. Вони мають на меті розглянути питання національної безпеки, включаючи підтримку союзників, таких як Україна, після виходу з кризи.

Політика • 20 грудня, 07:48 • 23867 перегляди

На тлі наближення свят: у Сенаті США досі не домовились про військову допомогу Україні

Лідери Сенату працюють над компромісом щодо безпеки кордонів та допомоги Україні, але їм доведеться вести важкі переговори, і голосування, ймовірно, буде відкладено до закінчення канікул.

Політика • 19 грудня, 15:08 • 24541 перегляди