Мітч МакКоннелл

Конгрес США не повернеться до питання допомоги Україні до січня

У січні Конгрес США повернеться до питання допомоги Україні, а Шумер і Макконнелл заявлять про прогрес у переговорах, але визнають, що є невирішені питання. Вони мають на меті розглянути питання національної безпеки, включаючи підтримку союзників, таких як Україна, після виходу з кризи.