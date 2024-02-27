У Білому Домі підсумували результати зустрічі в Овальному кабінеті

У Білому Домі відзвітували про перебіг зустрічі президента Джо Байдена та віце-президента Харріса з керівництвом Конгресу щодо державного фінансування та двопартійного додатка до національної безпеки, де зокрема йдеться про надання фінансування для України. Головні повідомлення Білого Дому цитує УНН.

Президент (Джо Байден – ред.) наголосив на нагальній потребі, щоб Конгрес продовжував підтримувати Україну, оскільки вона щодня захищається від жорстокого вторгнення росії. Він розповів про те, як Україна втратила позиції на полі бою останніми тижнями і змушена скорочувати боєприпаси та запаси через бездіяльність Конгресу.