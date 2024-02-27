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У Білому Домі підсумували результати зустрічі в Овальному кабінеті

Київ • УНН

 • 83938 перегляди

Президент Байден наголосив на нагальній необхідності продовження підтримки Конгресом України проти російського вторгнення та ухвалення двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку для фінансування оборони та гуманітарної допомоги парнерам, і Україні зокрема.

У Білому Домі підсумували результати зустрічі в Овальному кабінеті

У Білому Домі відзвітували про перебіг зустрічі президента Джо Байдена та віце-президента Харріса з керівництвом Конгресу щодо державного фінансування та двопартійного додатка до національної безпеки, де зокрема йдеться про надання фінансування для України. Головні повідомлення Білого Дому цитує УНН.

Президент (Джо Байден – ред.) наголосив на нагальній потребі, щоб Конгрес продовжував підтримувати Україну, оскільки вона щодня захищається від жорстокого вторгнення росії. Він розповів про те, як Україна втратила позиції на полі бою останніми тижнями і змушена скорочувати боєприпаси та запаси через бездіяльність Конгресу.

– йдеться в повідомленні

Деталі

Байден підкреслив важливість двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку, що був прийнятий Сенатом завдяки за підтримки обох партій і буде прийнятий у Палаті представників, якщо його винесуть на голосування.

Він чітко дав зрозуміти, що окрім озброєння України та інвестування в американську оборонно-промислову базу, законопроект допоможе Ізраїлю захистити себе від ХАМАСу та надасть більше гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від конфліктів у всьому світі, включаючи палестинських цивільних, які переживають жахливі гуманітарні умови.

Президент також чітко дав зрозуміти, що Конгрес повинен вжити швидких заходів, щоб фінансувати уряд і запобігти блокуванню його роботи.

Закриття є неприйнятним і завдасть непотрібної шкоди працьовитим родинам, нашій економіці та національній безпеці..

– наголосив Президент.

Байден підкреслив, що єдиний шлях вперед — це законопроекти про двопартійне фінансування, що забезпечують інтереси американського народу і не містять будь-якої крайньої політики.

Нагадаємо

Сьогодні президент Байден і віце-президент Гарріс зустрілися з Шумером, МакКоннеллом, Джеффрісом та спікером Джонсоном в Овальному кабінеті, щоб обговорити терміновість збереження уряду відкритим і прийняття двопартійного додаткового документа про національну безпеку.

Байден і Джонсон провели "інтенсивні" переговори щодо України: що відомо про зустріч в Овальному кабінеті27.02.24, 21:26 • 108077 переглядiв

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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