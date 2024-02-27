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Байден і Джонсон провели "інтенсивні" переговори щодо України: що відомо про зустріч в Овальному кабінеті

Київ • УНН

 • 108077 перегляди

Байден і сенатор-республіканець Рон Джонсон провели інтенсивну зустріч у Білому домі, щоб обговорити фінансування уряду і подальшу військову допомогу Україні до закінчення терміну прийняття законопроекту про витрати.

Байден і Джонсон провели "інтенсивні" переговори щодо України: що відомо про зустріч в Овальному кабінеті

Президент США Джо Байден і провідні демократи та республіканці в Конгресі  зібрались на перемовини в Овальному кабінеті Білого дому. Деталі розмови переповів Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними видання політики досягли прогресу в питанні уникнення блокування роботи уряду наприкінці тижня, але не дійшли згоди щодо погодження пакету зброї для боротьби України з росією.

Хоча перед зустріччю Байден наголосив, що фінансування України з кожним днем ​​стає актуальнішим:

Я вважаю, що наслідки бездіяльності жахливі. 

 - зауважив на початку зустрічі Президент США.

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У розмові з журналістами після зустрічі Чак Шумер сказав, що це була одна з найінтенсивніших зустрічей, у яких він коли-небудь брав участь. Демократи Макконнелл, Гарріс, Джеффріс намагалися переконати Джонсона погодитися на ухвалення фінансування для України.

Це в його руках. ... Ми сказали йому, наскільки це важливо. Це було пристрасно.

— сказав Шумер про Джонсона.

Джонсон також назвав переговори "відвертими та чесними" та зауважив, що його першочергово хвилює питання міграції вздовж південного кордону США з Мексикою, до якого, за його словами, він неодноразово повертався, зокрема під час зустрічі з Байденом один на один.

Байден сказав, що вважає, що рішення щодо фінансування уряду може бути досягнуто до крайнього терміну в п’ятницю, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду, яке, за його словами, завдасть шкоди економіці США.

Додатково

У заяві Білого дому, опублікованій після зустрічі, йдеться, що Байден "обговорив, як Україна втратила позиції на полі бою за останні тижні та змушена споживати боєприпаси та запаси через бездіяльність Конгресу".

Контекст

Законопроект про витрати затримується через вимоги ультраконсервативних республіканців у Палаті представників, які хочуть, щоб скорочення витрат і політичні позиції були введені в те, як витрачаються долари. Група крайніх правих республіканців тричі за останні шість місяців доводила уряд до межі припинення роботи або часткового припинення роботи.

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Останніми днями Шумер і Джонсон обмінялися звинуваченнями щодо того, хто винен у глухому куті. У понеділок Шумер заявив журналістам, що "демократи роблять усе можливе, щоб уникнути припинення роботи".

Перша партія державного фінансування, що включає гроші для агенцій, які контролюють сільське господарство та транспорт, закінчиться в п’ятницю опівночі, а фінансування для деяких агенцій, включаючи Пентагон і Державний департамент, закінчиться 8 березня.

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Пакет державних витрат окремий від законопроекту про допомогу національній безпеці, який включає фінансування України та Ізраїлю.

Палата знаходиться під тиском, щоб ухвалити пакет національної безпеки на суму 95 мільярдів доларів, який посилює допомогу Україні, Ізраїлю, а також Індійсько-Тихоокеанському регіону (Еквадору – ред.). Це законодавство дозволило Сенату проголосувати 70 проти 29 на початку цього місяця, але Джонсон опирався винесенню законопроекту про допомогу на голосування в Палаті представників.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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