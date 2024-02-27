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The Guardian

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Байден дав інтерв’ю коміку Сету Мейєрсу в Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 26594 перегляди

Президент Байден дав інтерв'ю коміку Сету Майєру під час передвиборчої кампанії в Нью-Йорку, щоб охопити більше виборців за межами традиційних прес-конференцій.

Байден дав інтерв’ю коміку Сету Мейєрсу в Нью-Йорку

Президент Джо Байден дав інтерв’ю коміку Сету Мейерсу, перебуваючи в понеділок у Нью-Йорку на передвиборчій акції. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Шоу опублікувало ролик з появою Байдена в соціальних мережах, а комік і акторка Емі Полер зазначила, що Байден був гостем першого шоу, коли він був віце-президентом. Полер сказала, що вона може змусити його повернутися, що спонукало Байдена увійти у студію.

"Приємно повернутися", — сказав Байден Мейерсу. "Чому ти не запросив мене раніше?"

Беручи участь у цьогорічних президентських виборах, Байден шукає додаткові способи достукатися до виборців, здебільшого уникаючи прес-конференцій у Білому домі та записаних зустрічей із текстовими репортерами. Байден також пропустив традиційне президентське інтерв'ю перед Суперкубком.

Мейєрс часто критикував колишнього президента Дональда Трампа.

За перші три роки перебування на посаді президента Байден провів 33 прес-конференції, що є найменшою кількістю за цей період після Рональда Рейгана.

Після запису інтерв’ю Байден зупинився, щоб скуштувати м’ятного морозива.

NBC News: У США політтехнолог-демократ зізнався у створенні дипфейку Байдена26.02.24, 06:00 • 30651 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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