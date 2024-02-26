NBC News: У США політтехнолог-демократ зізнався у створенні дипфейку Байдена
Київ • УНН
Стратег Демократичної партії Стів Крамер визнає, що створив фейковий голос президента Байдена, згенерований штучним інтелектом, який закликав виборців штату Нью-Гемпшир вплинути на місцеві партійні вибори.
Політтехнолог Стів Крамер, який співпрацює з Демократичною партією, заявив, що підробив голос президента США Джо Байдена та провів обдзвон виборців у штаті Нью-Гемпшир. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.
Деталі
За даними телеканалу, створений за допомогою штучного інтелекту, дипфейк закликав місцевих демократів бойкотувати внутрішньопартійні вибори.
Як зізнався сам Крамер, обдзвонювати людей, які з найбільшою ймовірністю прийшли голосувати, він почав 20 січня - за два дні до праймеріз у Нью-Гемпширі.
Автоматична версія голосу президента Джо Байдена була створена з використанням легкодоступної онлайн-технології
При цьому Крамер додав, що владі країни варто вжити необхідних заходів, щоб у майбутньому такого не повторилося.
Інвестувавши всього 500 доларів, кожен може повторити мій обдзвон
Пропагандисти рф поширюють фейки про "торгівлю органами українських військових"23.02.24, 16:37 • 19298 переглядiв