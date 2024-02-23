Пропагандисти рф поширюють фейки про "торгівлю органами українських військових"
Київ • УНН
росія поширила фейкову історію про те, що вона знайшла докази "торгівлі органами українських військових" у Харківській області з метою дискредитації керівництва України.
Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що на Куп'янському напрямку військові рф буцімто знайшли докази "торгівлі органами українських військових". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
За словами пропагандистів, постійні пункти вилучення органів та відділення частин тіла розташовані в місті Ізюм та селищі Борова Харківської області,
Деталі
Насправді інформація, яку поширюють рашисти, не відповідає дійсності. Такі фейки є частиною ворожої кампанії "Чорна трансплантологія", мета якої дискредитувати військово-політичне керівництво України та створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти.
Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року. Для цього російські брехуни створюють фейкові сюжети, документи, статті й новини.
Раніше ворог вже поширював фейковий сюжет про чорну трансплантологію у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку, коли той був під контролем ЗСУ.
Нагадаємо
росія поширила фейкове відео, в якому стверджувалося, що прийомний син українського воєначальника підтримав вторгнення, але насправді він був сином колишньої дружини від іншого шлюбу, і вони не підтримували жодних контактів.