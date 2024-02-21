російські пропагандисти вигадали новий фейк про "сина Сирського" - Центр протидії дезінформації
Київ • УНН
Росія поширила фейкове відео, в якому стверджувалося, що прийомний син українського воєначальника підтримав вторгнення, але насправді він був сином колишньої дружини від іншого шлюбу, і вони не підтримували жодних контактів.
В росії вигадали новий фейк, мовляв, у Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського є прийомний син в Австралії, який підтримує вторгнення в Україну. Про ворожу ІПсО попередили у Центрі Протидії Дезінформації, передає УНН.
російські пропагандисти поширюють відеопровокацію з так званим "сином Сирського". Цей ролик є частиною масштабної ворожої ІПсО, спрямованої проти командування ЗСУ.
Деталі
За даними ЦПД росіяни намагаються скористатися тим, що у багатьох українців, зокрема й військових, є родичі в рф. Таким чином ворог намагається дискредитувати українців.
По даними Центру, Іван Сирський, який став героєм російських роликів, не є сином Головнокомандувача ЗСУ. Він син колишньої дружини Олександра Сирського від її іншого шлюбу. Івана Олександр Сирський не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у 2009 році.
У центрі протидії дезінформації також зазначили, що екс-дружина Олександра Сирського ще 14 років тому виїхала разом з дітьми та новим чоловіком до Австралії. І з її родиною генерал-полковник Сирський не підтримує жодних стосунків.
Додатково
Раніше УНН писав, що українські аналітики виявили масштабну російську дезінформаційну кампанію в соціальних мережах, спрямовану на дискредитацію Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського через фейкові акаунти, які поширюють деструктивні російські меседжі.