Дезінформаційна кампанія проти нового Головнокомандувача: у ЦПД попередили про фейкові сторінки Сирського у соцмережах
Київ • УНН
Українські аналітики виявили масштабну російську дезінформаційну кампанію в соціальних мережах, спрямовану на дискредитацію Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського через фейкові акаунти, які поширюють деструктивні російські меседжі.
Українські фахівці виявили в соцмережах масштабну дезінформаційну кампанію рф з дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію рф з дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про Головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців
Зазначається, що російські спецслужби створили фейкові акаунти Сирського у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram на яких просувають деструктивні меседжі рф.
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Підрозділи інформаційного протиборства спецслужб рф суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО
У ЦПД зауважили, що Міноборони Франції звинуватило рф у цілеспрямованому поширенні неправдивої інформації про Францію в контексті розв'язаної москвою війни проти України.
У Франції розкрили мережу російської пропаганди, що транслювала дезінформацію про війну в Україні на понад 200 інфоресурсів12.02.24, 23:44 • 76993 перегляди
Крім того, редакція The Washington Post отримала доступ до документів щодо організації кремлем дезінформаційних кампаній по всьому світу.
У ЦПД радять отримувати інформацію виключно з офіційних джерел. Зокрема з офіційної сторінки Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Доповнення
Разом з тим, джерела УНН в правоохоронних органах надали список фейкових сторінок нібито Головнокомандувача ЗСУ, які створено російськими спецслужбами.
1. Малоактивний канал, заведений 11 лютого 2024 року: https://www.facebook.com/oleksandr.sirs.kij
2. Акаунт для вкидів, заведений 14 січня 2024 року: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551640966853
Telegram:
- https://t.me/syrskij - створений 11 липня 2023 року, ведеться з 26 січня 2024, дублює офіційний канал. 10888 підписників.
- https://t.me/oleksandr_syrskyi - створений 12 березня 2022 року, дублює офіційний канал, 391 підписник.
- https://t.me/sirskygdety - "Нашелся ли Сырский?". Російський провокаційний акаунт, створений 12 березня 2022 року (цікаво, що дата співпадає зі створенням попереднього). Просував ідею, наче Сирського давно ніхто не бачив. В одному з постів фото та наратив подібний до ФБ-акаунту дла вкидів вище.
- https://t.me/q183728284848382 - створено 24 січня 2024, 2 підписники, єдиний пост містить слово hui
- https://t.me/cheeseofficialua - лише 1 пост та 1 підписник, канал створено 14 лютого 2024 для реклами каналу https://t.me/WarNews_UA_tg
- https://t.me/syrokgolovkom - так само як і попередній, але рекламує канал https://t.me/taraspovidomlyae
Instagram:
- https://www.instagram.com/oleksandr_syrskyi - свіжий неверифікований акаунт, 3183 підписника.
- https://www.instagram.com/evil.pumqk1n/ - 191 підписник, закритий акаунт.
Twitter:
- https://twitter.com/syrskyi - неверифікований акаунт, 531 підписник.
- https://twitter.com/TKulabskij80301 - свіжий фальшивий акаунт, 5 підписників.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ Німеччини та уряд Франції викрили скоординовану російську дезінформаційну кампанію, яка поширила понад мільйон неправдивих повідомлень через фейкові акаунти у X (Twitter).
Операція має на меті підірвати підтримку України, поширюючи наратив про те, що допомога Україні нехтує місцевими громадянами.