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Дезинформационная кампания против нового Главнокомандующего: в ЦПД предупредили о фейковых страницах Сырского в соцсетях

Дезинформационная кампания против нового Главнокомандующего: в ЦПД предупредили о фейковых страницах Сырского в соцсетях

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 11:19  •  15653 просмотра

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Украинские аналитики обнаружили масштабную российскую дезинформационную кампанию в социальных сетях, направленную на дискредитацию Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского через фейковые аккаунты, которые распространяют деструктивные российские месседжи.

Украинские специалисты обнаружили в соцсетях масштабную дезинформационную кампанию рф по дискредитации Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что российские спецслужбы создали фейковые аккаунты Сырского в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram на которых продвигают деструктивные месседжи рф.

рф пытается навязать Сырскому образ "советского и русского" человека - ЦПД СНБО11 февраля 2024, 12:09 • 100491 просмотр

Подразделения информационного противоборства спецслужб рф существенно активизировались в последнее время как в Украине, так и в странах-членах НАТО

- предупредили в Центре противодействия дезинформации.
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В ЦПД отметили, что Минобороны Франции обвинило рф в целенаправленном распространении ложной информации о Франции в контексте развязанной Москвой войны против Украины.

Во Франции раскрыли сеть российской пропаганды, которая транслировала дезинформацию о войне в Украине на более 200 инфоресурсов12 февраля 2024, 21:44 • 75184 просмотра

Кроме того, редакция The Washington Post получила доступ к документам по организации кремлем дезинформационных кампаний по всему миру.

В ЦПД советуют получать информацию исключительно из официальных источников. В частности с официальной страницы Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Напомним

Министерство иностранных дел Германии и правительство Франции разоблачили скоординированную российскую дезинформационную кампанию, которая распространила более миллиона ложных сообщений через фейковые аккаунты в X (Twitter).

Операция имеет целью подорвать поддержку Украины, распространяя нарратив о том, что помощь Украине пренебрегает местными гражданами.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Дезінформаційна кампанія проти нового Головнокомандувача: у ЦПД попередили про фейкові сторінки Сирського у соцмережах
Disinformation Campaign Against New Commander-in-Chief: CPA Warns of Syrskyi's Fake Social Media Pages
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Дезинформационная кампания против нового Главнокомандующего: в ЦПД предупредили о фейковых страницах Сырского в соцсетях

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