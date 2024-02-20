Дезинформационная кампания против нового Главнокомандующего: в ЦПД предупредили о фейковых страницах Сырского в соцсетях

Украинские специалисты обнаружили в соцсетях масштабную дезинформационную кампанию рф по дискредитации Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские спецслужбы создали фейковые аккаунты Сырского в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram на которых продвигают деструктивные месседжи рф.

рф пытается навязать Сырскому образ "советского и русского" человека - ЦПД СНБО

Подразделения информационного противоборства спецслужб рф существенно активизировались в последнее время как в Украине, так и в странах-членах НАТО - предупредили в Центре противодействия дезинформации.

В ЦПД отметили, что Минобороны Франции обвинило рф в целенаправленном распространении ложной информации о Франции в контексте развязанной Москвой войны против Украины.

Во Франции раскрыли сеть российской пропаганды, которая транслировала дезинформацию о войне в Украине на более 200 инфоресурсов

Кроме того, редакция The Washington Post получила доступ к документам по организации кремлем дезинформационных кампаний по всему миру.

В ЦПД советуют получать информацию исключительно из официальных источников. В частности с официальной страницы Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Напомним

Министерство иностранных дел Германии и правительство Франции разоблачили скоординированную российскую дезинформационную кампанию, которая распространила более миллиона ложных сообщений через фейковые аккаунты в X (Twitter).

Операция имеет целью подорвать поддержку Украины, распространяя нарратив о том, что помощь Украине пренебрегает местными гражданами.