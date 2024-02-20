Дезинформационная кампания против нового Главнокомандующего: в ЦПД предупредили о фейковых страницах Сырского в соцсетях
Киев • УНН
Украинские аналитики обнаружили масштабную российскую дезинформационную кампанию в социальных сетях, направленную на дискредитацию Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского через фейковые аккаунты, которые распространяют деструктивные российские месседжи.
Украинские специалисты обнаружили в соцсетях масштабную дезинформационную кампанию рф по дискредитации Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
Отмечается, что российские спецслужбы создали фейковые аккаунты Сырского в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram на которых продвигают деструктивные месседжи рф.
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Подразделения информационного противоборства спецслужб рф существенно активизировались в последнее время как в Украине, так и в странах-членах НАТО
В ЦПД отметили, что Минобороны Франции обвинило рф в целенаправленном распространении ложной информации о Франции в контексте развязанной Москвой войны против Украины.
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Кроме того, редакция The Washington Post получила доступ к документам по организации кремлем дезинформационных кампаний по всему миру.
В ЦПД советуют получать информацию исключительно из официальных источников. В частности с официальной страницы Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Напомним
Министерство иностранных дел Германии и правительство Франции разоблачили скоординированную российскую дезинформационную кампанию, которая распространила более миллиона ложных сообщений через фейковые аккаунты в X (Twitter).
Операция имеет целью подорвать поддержку Украины, распространяя нарратив о том, что помощь Украине пренебрегает местными гражданами.
Дезинформационная кампания против нового Главнокомандующего: в ЦПД предупредили о фейковых страницах Сырского в соцсетях
Украинские аналитики обнаружили масштабную российскую дезинформационную кампанию в социальных сетях, направленную на дискредитацию Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского через фейковые аккаунты, которые распространяют деструктивные российские месседжи.
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