Во Франции раскрыли сеть российской пропаганды, которая транслировала дезинформацию о войне в Украине на более 200 инфоресурсов

Во Франции раскрыли структурированную и скоординированную сеть дезинформации, нацеленную на Запад, а также на противодействие помощи для Украины. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на данные правоохранителей, передает УНН.

Детали

По данным издания, у пропагандистов все было готово к новой дезинформационной кампании.

В понедельник Министерство иностранных дел, Министерство вооруженных сил и Viginum, агентство, ответственное за мониторинг иностранного цифрового вмешательства, представили выводы многомесячного расследования сети "информационных порталов", нацеленных на оккупированные Россией территории в Украине, а также Францию, Германию и Польшу.

Эта сеть, которую аналитики иронично окрестили "Портал Комбат" , транслировала пророссийский контент, "явно неточный или вводящий в заблуждение" с целью "поляризации" общественных дебатов и "ослабления" западной поддержки Украины, пояснили в Viginum.

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Отмечается, что за этой информационной кампанией стоял российский актер. Его имя пока не называют. Но близкие к теме эксперты отметили, что кампанией руководили непосредственно из администрации российского президента в москве.

Также известно, что "Portal Kombat" подвязан в сети к 193 "информационным порталам", которые сформированы вокруг "трех цифровых экосистем" . В Viginum выяснили, что одна из них объединяет сайты под названием "pravda" , доступные во Франции, Германии, Польше, Испании, Великобритании и Соединенных Штатах.

Сайты, содержащие в доменном имени "Правда" были открыты в июне 2023 года для ретрансляции российских или пророссийских аккаунтов в социальных сетях, российских прессагентств или институциональных сайтов. Все они повторяли российский нарратив о "специальной военной операции" в Украине, и отрицали войну.

Еще одна, более старая экосистема сайтов имела в названии домена "news.ru". Эти порталы были "ориентированы на русскоязычную аудиторию в Украине". Отмечается, что эти сайты создавались последовательными волнами с 3 апреля по 17 декабря 2022 года. Они доступны с названиями в 41 украинском городе, находящемся под российской оккупацией. В частности, их читатели это жители нынешнего Донецка и Луганска.

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И последняя, третья экосистема "Kombat Portal" была основана на старых сайтах, созданных с 2013 года.

"Россия мобилизовала значительные ресурсы" для построения своей сети, отмечает эксперт по этому вопросу. Однако, в Европе эта операция не успела дать эффекта.

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По данным французских правоохранителей из подразделения противодействия иностранному влиянию VIGINUM на платформе первого типа "pravda" приток аудитории незначителен : 10 700 посещений в ноябре для французского сайта, 17 600 для польского сайта, 34 400 для немецкого сайта, 36 700 для английского сайта и 55 000 для испанской версии.

Французские киберполицейские отметили, что они вовремя обнаружили эту сеть, пока она была в полупассивном состоянии, ведь подобный механизм очень легко и быстро можно активировать, и тогда бы он имел негативное влияние на медиапространство.

"Это неактивное устройство, которое можно активировать в короткий срок ", - уверяет военный источник. Говоря тактическим языком, мы бы говорили о препозиции в ожидании случая. Информационная война только начинается. россия испытывает свои инструменты. Западники хотят продемонстрировать своим конкурентам, что они знают, как выявлять угрозы. - отметили в издании.

Также журналисты отметили, что российская сеть "Portal Kombat" не производила собственный контент, а ретранслировала другие "источники" , в том числе автоматизированным способом, чтобы иметь возможность увеличить свою аудиторию или влияние. Они были нацелены на определенную аудиторию, в частности, на конспирологические круги.

Чтобы сделать свою операцию менее заметной, контент, предназначенный для манипулирования, россияне смешивали с неполитизированными или даже безобидными потоками, в частности так делали в сети "news.ru" .

Однако французские власти были задеты публикациями сайта "pravda-fr" летом 2023 года. Они публиковали материалы, посвященные различным кризисам, происходящим в таких странах, как Нигер и Габон, и унижали присутствие Франции в Сахеле". Этот же сайт был указан "как источник статьи в Википедии, касающейся ситуации в Красном море" . Таким образом французские киберзащитники определили, что Россия транслирует сообщения, чтобы тихо подорвать доверие к одним или вызвать сомнения у других.

Раскрывая существование сети "Kombat portal" , французские власти надеются повысить осведомленность общественности о проблемах дезинформации и повысить устойчивость мнений. Поскольку сайты размещены в других иностранных юрисдикциях, они не могут быть закрыты. И призывают людей быть осмотрительными в информационном продукте, который они потребляют.